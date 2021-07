Zaměstnavatelům z poničeného jihu Moravy a z Lounska by mohl výdaje na výdělky do konce července pokrýt stát. Předem by jim mohl poskytnout peníze na mzdu, plat či náhradu pro zaměstnance, kteří v zasaženém provozu nemohou pracovat, musí kvůli následkům přírodní pohromy vykonávat jinou práci či doma odklízejí škody. Počítá s tím návrh kurzarbeitového programu, který připravilo ministerstvo práce. Nazvalo ho Tornádo. Dnes by ho mohla schvalovat vláda.