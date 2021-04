Česká Bezpečnostní informační služba zjistila, že za výbuchy muničních skladů ve zlínských Vrběticích stojí ruská tajná služba GRU. O správnosti jejich informací Michael Kocáb vůbec nepochybuje: „Jako bývalý ministr pro lidská práva jsem dostával svodku BIS a musím říct, že již tehdy se v ní objevovaly zprávy o masivní ruské intervenci na různých úrovních,“ řekl v Blesk Podcast.

Když o tom slyšel, byl otřesen. Označení státní terorismus nepovažuje za správný výraz a volí mnohem razantnější slova: „Jednalo se o normální ozbrojený útok na našem území proti České republice a Evropské unii. A to je tak vážná věc, že otrávení Skripala, je oproti tomu o level nebo dva níž. To je něco, co se v posledních letech nestalo,“ komentuje Kocáb výbuchy ve Vrběticích.

Vláda se krátce na to rozhodla vyhostit 18 ruských diplomatů, Rusko v reakci vyhostilo 20 českých vyslanců v Moskvě. Tím ale podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) téměř znemožnila fungování české ambasády a ve středu dostala Moskva od nového ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) ultimátum - pokud do čtvrtečních 24 hodin své rozhodnutí nevezme zpátky, sníží se počet ruských vyslanců v Česku úměrně na počet těch českých v Rusku. V ten moment potěšil i Michaela Kocába.

Na Rusy se musí tvrdě

„Líbí se mi nový ministr zahraničí Kulhánek, který se uvedl fantasticky, jen aby to teď nepokazil. Připomíná mi mě, protože jsem nastoupil do Federálního shromáždění v lednu 1990 a okamžitě jsem si vzal za úkol odsun sovětské armády, on nastoupil a za dvě hodiny si vzal za úkol dokončení odsunu,“ nešetří chválou Kocáb.

Před třiceti lety dostal rockový muzikant a čerstvě nominovaný poslanec na starost odsun sovětských vojáků z území Československa. Po letech s úsměvem vzpomínal, jak se do toho nechtěl nikdo z politiků pouštět, dokonce ani Alexander Dubček. Na prvním jednání se zástupci sovětské armády v Česku v sobě našel nečekanou sílu. Zatvrdil se, nepodlézal a přísně vyjednával. „Tam, kde haraší zbraně, kde je síla a velmocenské zájmy, tam musíte být tvrdý. A ty velmoci si toho váží,“ prozradil bývalý politik, jak si získal jejich respekt, a proč podle něj byla nakonec jednání se Sověty úspěšná. „A takto to musí proběhnout i teď s odsunem diplomatů a nesmí se stát, aby se do konce května objevil nějaký faktor, který to prodlouží, protože jestli jsou Rusové v něčem odborníci, tak zvrátit domluvené dohody,“ dodal s úsměvem.

Temné síly

On sám se pokoušel už v roce 1991 ruské diplomaty posadit na vlak spolu se sovětskou armádou, ale tento pokus již nedokončil. „Je to chyba, kterou si dodnes vyčítám,“ uvedl Kocáb a hned vysvětlil, proč se mu to nepodařilo. „Jednak to bylo zkomplikováno tím, že jsem řekl, že s posledním sovětským vojákem odejdu z Federálního shromáždění, což jsem udělal, ale zároveň jsem ztratil veškerý vliv,“ naznačil Kocáb s tím, že poté se nepodařilo vysmlouvat 5 miliard jako náhradu za škody způsobené sovětskou armádou v Československu. Zastavil se taky proces snižování počtu sovětských diplomatů na našem území.

„Byla tehdy velká vůle moc po dobrém se s těmi Sověty dohodnout. Když jsem odešel z Federálního shromáždění, tak problém vymístění nadměrného počtu diplomatů a zároveň zpětvzetí řady budov, zůstaly ležet ladem. To klidně připočítejme temným silám, které vládly před Sametovou revolucí. Já jsem to přestal sledovat, ztratil přehled, takže za to úplně nemůžu, ale vyčítám si, že jsme v té věci mohli být aktivnější,“ litoval svých chyb bývalý poslanec.