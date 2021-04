Ačkoliv se na některých místech planety i v 21. století válčí skutečnými zbraněmi a umírají lidé, také ve vyspělých zemích panují podle Alvarové válečné konflikty. Jenže jsou skryté a lidé si mnohdy neuvědomují, že jde o záměr cizích mocností nebo oligarchů.

Stále se opakující označení hybridní a informační válka vysvětluje Alvarová takto: "Hybridní válka je způsob válčení, který zahrnuje všechny ostatní metody kromě takzvané horké války, kdy někam vjedete s tanky a podobně. Dané území takto dostáváte do kolen ještě dřív, než bota vojáka na to území vstoupí," definuje složitý termín novinářka. Informační válka pak má za úkol relativizovat pravdu umně vytvořenými falešnými informacemi.

Bludy během krizí

Fámám se podle spisovatelky a spoluautorky podcastu Kanárci v síti daří obzvlášť v dobách krizí, ať už během středověkých morových ran, na začátku 20. století během španělské chřipky a nyní během koronavirové pandemie. "Konspirační teorie a fámy lidem pomáhají se smířit s hrůzou. Věc, kterou nedokážete pochopit, je strašlivá a nepomáhá vám se smířit s tou situací, ale když můžete říct, že za to může světové spiknutí. Je to organizované, řídí to ilumináti nebo Soros, tak se vám najednou strašně uleví, protože to začne dávat smysl a vy už nemáte pocit nejistoty, že na vás útočí něco, co neumíte uchopit. Konspirační teorie tak poskytují určitý prostředek uklidnění," vysvětluje, proč lidé nacházejí útěchu v neověřených zprávách a šíří je dál.

V Česku nejvíce vedou informační válku Rusko a v menší míře Čína. A v čem se liší? Podle Alvarové nejsou současní ruští dezinformátoři specializovaní na vychvalování Ruska a jeho vůdců, jako to dělala sovětská propaganda v osmdesátých letech, ale nyní se zaměřují na psychologické aspekty - vyvolat mezi lidmi agresi, nevraživost, hádky a nepřátelství. Jsou v tom nejlepší na světě! "Různými teoriemi tak vytváří mezi lidmi nevraživost, aby si nevšímali toho, co se děje nahoře, v politickém poli, kde mají Rusové své zájmy, a nejlépe, aby si toho nevšímala i média. Když se totiž opakují témata jako migranti, Trump, covid-19, tak si ani nevšimnete, že probíhá nějaký tendr na dostavbu Dukovan," prozrazuje jeden z cílů ruských dezinformátorů.

Vyhraná válka bez výstřelu

Čínská informační válka vypadá podle Alvarové skoro jako z minulého století, neboť se sami vychvalují a snaží se třeba i vyvracet, že nejsou původcem koronaviru, a různě si vylepšovat svoji image. "Číňané území přebírají ekonomicky, kdežto Rusové vyloženě válčí a dostávají ty země téměř na pokraj občanské války," dodává.

Situace je podle spisovatelky v Česku vážná a měli by politici a lidé brát vážně varování bezpečnostních složek státu. "Informační válka je prologem ke skutečné válce, ale ideálně může informační válka splnit svůj cíl do té míry, že způsobí změnu politické orientace země, takže skutečná horká válka není potřeba. Cílem je bez zabíjení území ovládnout, protože ve vedení státu má daná země své lidi, kteří ji bezmezně poslouchají, a ona si může jen diktovat podmínky," varuje novinářka žijící v zahraničí.