Blesk Podcast: Vrbětická krize je test vztahů ČR a Západu, řekl Mareš

V neděli byly zveřejněné šokující informace, že ruští špióni z tajné služby GRU se v roce 2014 podíleli na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Toto odhalení rozpoutalo diplomatickou roztržku a podle profesora z Masarykovy univerzity Miroslava Mareše to může napomoci k eskalaci vztahů Ruska se Západem a následné válce v Evropě. Kde by se válčilo a jaké nebezpečí hrozí Česku, prozradil pro Blesk Podcast.

Brněnský vědec se dlouhodobě věnuje české politice a specializuje se také na terorismus. Čin, který se udál před sedmi lety by ale za terorismus neoznačil, jako přiléhavější se mu zdá termín špionáž nebo atentát. V Česku se udál podle něj jediný teroristický čin a to v roce 2017, kdy Jaromír Balda pokácel stromy na trať na Mladoboleslavsku a chtěl, aby to vypadalo jako útok ISIS.

Současná situace je však mnohem vážnější a vzhledem k nynějším vyostřeným vztahům mezi Ruskem a Ukrajinou, může dojít k tomu nejhoršímu. "Válku nemůžeme vyloučit. Přeji si mír a existuje celá řada racionálních důvodů, aby válečný konflikt nenastal, ale nemyslím si, že není možné ho úplně vyloučit. Zatím to vypadá, že jde o demonstraci síly. Nicméně je tam určité riziko v tom, že by mohlo dojít k eskalaci na východe Ukrajiny. Těch scénářů, co by se mohlo stát, je několik. Zřejmě ten nejpravděpodobnější je zajistit si pozemní průchod na Krym," prozrazuje odborník z Masarykovy univerzity. Jestli by k tomuto došlo záleží podle něj na Západu, jak vyjádří ochotu se za Ukrajinu postavit.

O Vrběticích Rusové ví

Ruský prezident Vladimir Putin podle Mareše nyní věnuje pozornost zejména Ukrajině. Ruské diplomaty vypovědělo v nedávné době hned několik zemí, takže to není nic neobvyklého. Přesto se výbuchu ve Vrběticích věnují i ruská média a Rusové o událostech debatují na online diskuzích "Jsou tam různé návrhy, co mají Rusové dělat proti Česku. Ať už tragikomických, kupříkladu nekupovat české pivo, škodovky a vyřadit české tramvaje T3 z ruských měst, až po projevy ruské agrese vůči nám. Výjimečné se objeví kritika Putina za postoj k nám, ale není to moc časté. Chci tím tedy říct, že pro Rusko to je důležitá věc, ale musíme to zasadit do širšího soudobého kontextu, kdy tato obvinění vnímá jako ohrožení ze Západu, a protože se staví do role ohroženého, tak se snaží expandovat a může to vést k expanzi propojení Krymu," vysvětlil profesor Mareš.

Velký test

Důležité nyní pro tuzemsko bude, jaký postoj zaujmou západní mocnosti, které ještě žádné konkrétní kroky neučinily. "Česko nyní potřebuje vyjednat podporu v rámci EU a NATO. Máme projevy solidarity ze zahraničí, ale na straně druhé je otázkou, co je řada evropských zemí ochotná udělat pro to, aby Česká republika prosadila své zájmy proti Rusku a byla schopná čelit ruskému tlaku," mluví o velkém testu politolog. Jenže Česko musí brát podle něj také v potaz to, že za poslední roky nebylo pro západní spojence příliš čitelné. Prostřednictvím prezidenta a jiných politiků totiž v minulosti vyjadřovalo Česko náklonnost Rusku a Číně, ale zároveň se zapojovalo do západních zahraničních vojenských misí a podobně.

V pondělí 19. dubna zasedali ministři zahraničních věcí EU a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) jim představil dosavadní výsledky vyšetřování výbuchu ve Vrběticích. Ani po této schůzce však nepřistoupili spojenci k postihům Ruska a vyjádřili Česku solidaritu. Mluvčí německého Ministerstva zahraničí Maria Adebahrová kupříkladu uvedla, že jasnější postoj Němci zaujmou, až se seznámí s výsledky vyšetřování. Na čtvrtek 22. dubna je naplánováno jednání Evropského parlamentu a pravděpodobně bude na program zařazený i bod o Vrbětickém výbuchu. Česká republika by se tak mohla dočkat i jasnějšího stanoviska EU.