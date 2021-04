Novopečený ministr zahraničí Jakub Kulhánek (36, ČSSD) popsal Blesk Zprávám, jak to bude dál s česko-ruskými vztahy. I co řekli Rusové našemu velvyslanci Vítězslavu Pivoňkovi, kterého si povolali na kobereček. Na čas navíc nový šéf diplomacie přišel o svou velkou zálibu, u které relaxoval. V rozhovoru pro Blesk Zprávy upřesnil počty Rusů, které posílá Česko zpět domů, a promluvil o životě na psí knížku.

Pane ministře Kulhánku, Rusko si ve čtvrtek předvolalo českého velvyslance Vítězslava Pivoňku. Vy jste těsně před tím oznámil, že Česko zastropuje počet lidí na ruské ambasádě v Praze. S kým náš velvyslanec v Moskvě jednal konkrétně? I to je totiž v diplomacii podstatné.

Pan velvyslanec Pivoňka se na ministerstvu zahraničí setkal se ředitelem příslušného teritoriálního odboru. Ze zhruba půlhodinového rozhovoru si odnesl, že Rusko přechází na striktní paritu diplomatického zastoupení. Jinými slovy bude stejný počet pracovníků na české ambasádě v Moskvě a stejný počet pracovníků na ruské ambasádě v Praze.

Můžeme tedy říct, jaký přesný počet lidí na obou ambasádách nyní bude?

Mělo by to být sedm diplomatů a 25 administrativně-technických pracovníků.

Čili 32:32?

Přesně tak.

Týká se tento počet pouze ruského velvyslanectví v Praze, nebo i generálních konzulátů Ruska v Brně a Karlových Varech?

Zatím se to těchto úřadů nedotýká. Ani Rusko zatím vůči našim generálním konzulátům v Rusku nepřijalo žádné kroky. V tomto případě se počty měnit nebudou.

Byl nějaký náznak toho, že by Rusko chtělo nakonec jednat o nynějších vyhrocených vztazích s naším velvyslancem?

Od začátku říkám, že úkolem diplomacie je jednat a hledat řešení. I proto jsem si ve středu zavolal ruského velvyslance v Praze a sdělil jsem mu naše stanovisko. Tedy: ‚Vezměte zpět našich 20 vyhoštěných diplomatů, kteří neudělali nic špatného.‘ A požádal jsem ho o sdělení stanoviska Ruska do čtvrtečních 12 hodin. Odpověď nepřišla. Proto přišel náš následný krok, kdy jsme rozhodli o snížení počtu pracovníků na Ruské ambasádě v Praze tak, aby odpovídal aktuálnímu počtu na české ambasádě v Moskvě.

Čekalo podle vás Rusko, že pokud nepřijde žádná jeho reakce, bude Česko skutečně takto důsledné?

To netuším. Netroufám si spekulovat.

A Česko skutečně čekalo, že Rusko nějak zareaguje?

My jsme učinili tento krok po celkem zevrubné diskusi jak s premiérem Babišem, tak prvním vicepremiérem Hamáčkem. O všem byl informován i prezident Zeman, který postup podpořil. Byla to nabídka Rusku v dobré víře, aby vzalo zpět ten krok vyhoštění našich lidí. Rusko ale ten prostor nevyužilo. Jako šéfa diplomacie mě stav česko-ruských vztahů vůbec netěší. Postupovali jsme sice rázně, ale troufám si říct, že zároveň s rozvahou a v dobré diplomatické taktice.

Rusko dostalo čas na snížení počtu diplomatů o 63 do konce května. Proč tak dlouhá doba?

Vzhledem k tomu, že postupujeme podle Vídeňské úmluvy a jejího článku 11, tak jsme postupovali jinak, než v případě vyhošťování diplomatů. Je to v duchu dobré diplomatické praxe, že se dá nějaký čas na to, aby mohli jejich pracovníci opustit zemi. A to i přesto, že to zastropování platí hned od čtvrtka.

A máte informace o tom, že třeba Rusové celý ten termín do konce května nevyužijí a odjedou z Česka s předstihem?

To nebylo předmětem jednání pana velvyslance Pivoňky na ruském ministerstvu. To bude spíš na komunikaci protokolu našeho ministerstva s ruskou ambasádou v Praze.

Předpokládáte, že to bude hromadný odjezd, jako v případě vyhoštěných diplomatů, nebo budou odjíždět postupně?

To je zatím předčasné. Samozřejmě, že část může odletět opět vládním speciálem, část se může vydat na cestu individuálně. Je to ale na ruské straně.

Je toto snížení pracovníků na obou stranách definitivní, nebo se v budoucnu může opět změnit?

Diplomacie je běh na dlouhou trať. Věřím, že prostor pro jednání v nějaký moment nastane. Ale pokud by chtělo Rusko navyšovat počet svých pracovníků v Praze, tak by to muselo být na principu parity. Tedy navýšení o stejný počet pracovníků i na české ambasádě v Moskvě. Na to je ale v tuto chvíli dost času.

Sám jste naznačil, že vaše rozhodnutí zastropovat počet ruských diplomatů na velvyslanectví v Praze neznamená, že tito pracovníci jsou vyhoštění. Pokud by se tedy začaly znovu narovnávat diplomatické vztahy, znamená to, že tito lidé by se mohli, na rozdíl od vyhoštěných důstojníků ruských tajných služeb a našich vyhoštěných pracovníků, do Prahy vrátit?

K vyhoštění 18 diplomatů jsme přistoupili v reakci na ta skandální zjištění ve spojitosti s výbuchy ve Vrběticích. Vyhostili jsme důstojníky ruských zpravodajských služeb, které identifikovaly naše bezpečnostní složky. Tito příslušníci SVR a GRU zde působili pod diplomatickým krytím. Proto jsme přistoupili k takto razantnímu kroku - tedy vyhoštění. Ruská reakce, z naší strany nepochopitelná, přišla ve formě vyhoštění našich 20 diplomatů, i když neprovedli nic špatného a jen pracovali ve prospěch České republiky.

A protože je naše ambasáda v Moskvě nyní paralyzovaná, rozhodli jsme se jít cestou zastropování. Nyní mají odjet skuteční diplomaté a administrativně-techničtí pracovníci. Máte ale pravdu, že tito by se k nám teoreticky mohli na ambasádu v budoucnosti vrátit, protože nemají status vyhoštěné, tedy nežádoucí, osoby.

Z Ruska rovnou na zámek

Když se vrátili z Moskvy do Česka naši vyhoštění diplomaté, tak váš předchůdce Jan Hamáček říkal před novináři, že jsou „v asi nejtěžší životní situaci“, protože museli narychlo opustit své byty v Rusku a tady nemají kde bydlet. Jak se o ně tedy české úřady postaraly?

Snažíme se jim pomoct, jak to jde. Od zajištění dopravy z letiště, až po to, že se snažíme některým sehnat přechodné ubytování. Částečně využíváme i ubytovacích kapacit zámku ve Štiříně, který patří pod ministerstvo zahraničí. A situaci se jim snažíme ulehčit i tak, aby měli v budoucnu nějakou perspektivu v diplomatické službě. Při nejbližší příležitosti se s nimi chci sejít osobě a poděkovat jim, protože si myslím, že si to zaslouží. Pro řadu z nich jsou to navíc i velmi složité osobní příběhy. Naším úkolem je se o ně postarat.

Museli po svém návratu do Česka kvůli covidové situaci a nařízením vlády do karantény?

Je na ně nahlíženo jako na evakuované, takže do karantény nemusí. Musí ale podstoupit antigenní testy, které zajistilo ministerstvo.

Protože byli vyhoštění z ambasády, nemohou se do Ruska vrátit jako diplomaté. Mohou tam ale vstoupit jako běžní turisté?

Jsou prohlášeni za nežádoucí osoby, takže do Ruska nemohou vůbec.

A už se museli hlásit na ministerstvu zahraničí do služby, nebo jste jim dali nějaký čas na aklimatizaci?

Snažíme se jim tu situaci co nejvíce ulehčit. Nevím, jestli už náhodou někoho nekontaktovalo personální oddělení ministerstva, ale moje instrukce je, jim ten život zatím co nejméně stěžovat nějakou byrokracií. Kvůli vzniklé situaci, kdy byli vyhoštění a nepřišli o práci vlastní vinou, mají 90 dnů nárok na stejný, tedy plný plat, jako by sloužili v zahraničí.

Mimochodem, přesně takhle jste si představoval nástup do ministerského křesla?

Na ministerstvu zahraničí jsem působil i v době libanonské kauzy, kdy došlo k únosu několika českých občanů a byly tam také nějaké krizové situace. Toto je také dost krizová situace, ale asi bych si vymýšlel, když bych řekl, že bych si kdy, řečeno možná nediplomaticky, pomyslel, že to bude taková „jízda“. Ještě před nástupem jsem samozřejmě nějaké informace a indicie měl. Přistupoval jsem k tomu s velkou pokorou a teď se snažím o to, abych byl skutečně silným šéfem diplomacie.

Playstation a hypotéka bez svatby

Vím, že mezi vaše vášně patří Playstation. Jste srozuměný s tím, že na něj teď nebudete mít nejspíš moc času?

(smích)

Ano, to je pravda. I když to je pro mě taková relaxační zábava o dovolené, nebo jsem ho zapnul v neděli… Ale máte pravdu, že teď si to dost těžko dovedu přestavit. Doufám ale, že zas někdy bude příležitost.

Berete tu svou politickou misi na ministerstvu jen jako časově omezenou do voleb, nebo počítáte s tím, že budete za sociální demokracii kandidovat na podzim ve volbách do Sněmovny?

Přiznám se, že tohle jsem zatím neřešil. Plně se soustředím hlavně na zvládnutí mise na ministerstvu zahraničí.

A jak tu vaší ministerskou misi přijala vaše rodina?

Na zvážení té nabídky jsem měl nějaký krátký čas, ale bylo to poměrně hektické. Se svou partnerkou jsem to samozřejmě celkem zevrubně probíral. Bylo pro mě důležité její rozhodnutí, že za mnou bude stát, i když to samozřejmě nebude lehké. Naší dvouleté dcery jsem se zeptat moc nemohl, ale doufám, že mi tu otcovskou absenci, která k té funkci bohužel patří, jednou odpustí. Doufám, že až se jednou podívá v čase zpět, že si řekne, že se její otec úplně nezbláznil a odvedl slušně svoji práci pro Českou republiku.

Jestli jsem tedy pochopil, tak s matkou své dcery žijete takzvaně na psí knížku? Mluvíte o ní jako o partnerce, ne jako o manželce.

Jak s oblibou říkám, máme spolu hypotéku, což je někdy více než manželství. Ale ano, máte pravdu, žiju s partnerkou, nejsme manželé.

Jan Hamáček má po vypovězení ruských důstojníků z Česka posílenou ochranku. Vy jste na tom podobně…

Ano, i já mám…

A je to na základě doporučení, nebo byly nějaké signály, že je to nutné?

Nechci to dál komentovat. Ale nevyžádal jsem si ji já, bylo to na základě doporučení.