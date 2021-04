Investigativec: O „vrbětických“ agentech se ví už od roku 2018!

V rozhovoru pro televizi Current Time z úst Dobrochotova zaznělo, že za explozí muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 i následnými výbuchy v Bulharsku jednoznačně stáli v těchto dnech v Česku tak nechvalně proslulí agenti Čepiga a Miškin. události kolem, včetně pokusu o vraždu bulharského obchodníka se zbraněmi Jemeljana Gebreva, jsou podle něj součástí jednoho příběhu.

„Víme dost na to, abychom mohli říct, že výbuchy v České republice i Bulharsku a Gebreaova otrava byly speciální operací Kremlu, jejímž cílem bylo především zabránit tomu, aby se dostaly zbraně na Ukrajinu,“ uvedl Dobrochotov s tím, že tou dobou zuřily ukrajinská a syrská válka a i česká média se tehdy zaměřovala hlavně na to, co se dělo na Ukrajině a v Sýrii.

Proto se podle něj tehdejším událostem nedostávalo takové pozornosti, jakou by si bývaly zasluhovaly. Už tehdy však podle jeho slov podezření z vrbětické tragédie nepadalo na nikoho jiného než na Rusko.

Praha „ředitelstvím“ ruských tajných služeb

Podle Dobrochotových slov si v posledních nemálo letech Rusko z Prahy udělalo jakési neoficiální ředitelství tajných služeb pro střední Evropu. Jak uvedl, ve stejném postavení, jen s působností pro Balkán, se prý ocitlo Bulharsko, kde byla v posledních letech aktivita ruských tajných služeb také velmi intenzivní.

V rozhovoru mimo jiné zaznělo, že i bulharsko-ruské vztahy prošly v posledním roce a půl dramatickým propadem a že k vyhošťování ruských diplomatů tam dochází více méně pravidelně. „Dříve či později se budou muset za své činy zodpovídat,“ řekl k ruským aktivitám Dobrochotov s tím, že doslova žasne nad tím, jak krátkozrakou politiku Rusko v celé Evropě provádělo a provádí.

Výbuch byl jen omyl?

Dobrochotov se vyjádřil i k tvrzení českých úřadů, že k událostem ve Vrběticích došlo na území České republiky omylem. Šéfredaktor je považuje jednoznačně za politicky motivované. „Je pro mě technicky nepředstavitelné, abyste jako agent zajistili, že vám bomba vybuchne na území jiného státu,“ zpochybňuje opodstatněnost takového vysvětlení.

„Pokud můžete vyhodit vše do povětří už v ČR, proč byste to dělal v Bulharsku?“ táže se řečnicky Dobrochotov, který se nebojí působení ruských tajných služeb na území Evropy - včetně otrávení bývalého dvojitého ruského agenta Skripala v Británii a dalších projevů ruského nepřátelství - označit za státní terorismus.

V tvrzení českých úřadů vidí jen politické gesto, pokus o alespoň částečné narovnání vztahů s Ruskem. „Jako by chtěli natáhnout ruku, nastavit dlaň a říct, že Česko se do toho prostě dostalo jen náhodou a vše se mělo stát úplně v jiné zemi.“

Dobrochotov se domnívá, že české úřady o zapojení ruských špionů a jejich tajné jednotky 29155 do vrbětických událostí nejspíš vědí už od let 2018/2019. Připustil zároveň ale, že úřady nemusely vědět, kde přesně se agenti pohybují. „Možná proto vyšetřování trvalo tak dlouho,“ uznal nakonec.