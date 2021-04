ŽIVĚ: Vláda o Vrběticích a návratu dalších školáků. Rusové nedostanou dotazník k Dukovanům

Vláda v pondělí jednala o možném zapojení ruské tajné služby do explozí v muničním areálu ve Vrběticích jednala. Zprávu k tomu předložila BIS, premiér Andrej Babiš (ANO) žádal její zveřejnění. Vláda se měla zabývat i dopady případu na dukovanský tendr a reakcí na ruské vyhoštění pracovníků ambasády ČR v Moskvě.

Ministři však probírali také aktuální stav epidemie koronaviru a plány na úpravy nynějších protiepidemických opatření. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by chtěl k 26. dubnu vrátit k praktické výuce studenty středních škol a posledního ročníku vysokých škol.

Zeman na tiskovce: K výbuchu mělo dojít mimo ČR

Jako první po jednání vlády vystoupil na tiskovce ve Strakově akademii netradičně šéf státních zástupců Pavel Zeman. „Od října 2014 probíhají úkony trestního řízení ve vztahu k výbuchu muničních skladů ve Vrběticích a na Zlínsku,“ potvrdil s tím, že „orgány činné v trestním řízení disponují větším množstvím důkazů pochopitelně“.

K samotnému výbuchu ve Vrběticích uvedl, že sklady „obsahovaly vojenský materiál, který měl být v nejbližších dnech vyskladněn a to převážně bulharskému odběrateli“ . „Pracujeme s vyšetřovací verzí, že cílem útoku byl tento vojenský materiál, směřující do Bulharska a k výbuchu tedy nemělo dojít na území ČR,“ potvrdil Zeman. „Délka trestního řízení byla mj. ovlivněna délkou ohledání místa činu, což si možná k dnešní době málokdo uvědomuje, ale toto probíhalo v závislosti na postupu pyrotechnických a dalších likvidačních prací,“ poznamenal. „Sklady byly kompletně zničeny, munice rozeseta do širokého okolí a areál byl tak de facto nepřístupný,“ pokračoval šéf žalobců.

Na tiskovce na Úřadu vlády promítli i fotky obou ruských agentů. „Tyto osoby užívaly falešnou identitu občanů Moldavska a Tádžikistánu,“ uvedl Zeman. „Přicestovali do ČR několik dní předem za užití krycích dokladů Ruské federace. Ubytovali se v Praze a následně v Ostravě. Následně bylo zjištěno, že se jedná o stejné osoby, které byly spojovány s útoky jedem v Salisbury v roce 2018,“ poznamenal s tím, že na základě kriminalistického zkoumání, nikoli jen na základě prohlédnutí dvou fotek, byli ztotožněni v roce 2018

Vrbětice: Vyhoštění Rusů

Česká vláda v reakci na informace o podílu tajné služby GRU na dvou explozích munice ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 rozhodla o vyhoštění 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb.

Rusko následně vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který nyní vede i ministerstvo zahraničí, řekl, že přehnaná ruská reakce může vést k dalším krokům ze strany ČR.

Babiš i Hamáček se také vyslovili proti účasti ruské společnosti Rosatom na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany.

„S ohledem na skutečnosti, které nastaly a s ohledem na připravované bezpečnostní prověřování potenciálních dodavatelů pro Dukovany 2 se vláda jednomyslně rozhodla a schválila v rámci svého usnesení to, že odeslání tzv. bezpečnostního posouzení bude pouze na dodavatele ze zemí Francie, Jižní Korea a Spojené státy. Fakticky to znamená, že v rámci bezpečnostního posouzení nebude kontaktován, ani osloven ruský dodavatel Rosatom,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Video Velké letadlo a spousta kufrů: Takle se „pakovali“ ruští diplomaté z ČR - Aktu.cz

Kdy se vrátí další předškoláci?

Opatření proti epidemii se v České republice naposledy měnila s koncem nouzového stavu 12. dubna. Skončil zákaz cestování mezi okresy nebo nočního vycházení. Do škol se vrátili žáci prvního stupně a do školek předškoláci. Podle ministrů by mělo být mezi jednotlivými kroky při rozvolňování vždy 14 dní, aby byl čas vyhodnotit dopady předchozích úprav. První možný termín dalšího rozvolnění je v pondělí 26. dubna.

S otevřením školek chce ministerstvo školství v souladu s doporučeními epidemiologů podle Plagy počkat, až bude přibývat méně než 100 případů nakažených s covidem-19 na 100 000 obyvatel za sedm dní. Situace v jednotlivých okresech se nyní liší, někde je výskyt nemoci i trojnásobný.