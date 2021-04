Vláda projedná Vrbětice a koronavirus, dorazit má i šéf BIS. Co Babiš a spol. nově povolí?

O možném zapojení ruské tajné služby do explozí v muničním areálu ve Vrběticích bude dnes odpoledne jednat vláda. Zprávu k tomu předložila Bezpečnostní informační služba (BIS), premiér Andrej Babiš (ANO) by ji chtěl zveřejnit. Vláda se zřejmě bude zabývat i dopady případu na dukovanský tendr a reakcí na ruské vyhoštění pracovníků ambasády ČR v Moskvě. Na jednání má dorazit i šéf BIS Michal Koudelka. Ministři by měli probírat také aktuální stav epidemie koronaviru a plány na úpravy nynějších protiepidemických opatření

Česká vláda v reakci na informace o podílu tajné služby GRU na dvou explozích munice ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 rozhodla o vyhoštění 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří byli identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb.

Video Ruští agenti u výbuchů ve Vrběticích - Mall.tv

Rusko následně vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který nyní vede i ministerstvo zahraničí, řekl, že přehnaná ruská reakce může vést k dalším krokům ze strany ČR.

Babiš i Hamáček se také vyslovili proti účasti ruské společnosti Rosatom na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany. Vláda může firmu vyřadit ze seznamu uchazečů, které čeká bezpečnostní prověření.

O čem ještě bude jednat vláda?

Opatření proti epidemii se v České republice naposledy měnila s koncem nouzového stavu 12. dubna. Skončil zákaz cestování mezi okresy nebo nočního vycházení. Do škol se vrátili žáci prvního stupně a do školek předškoláci. Podle ministrů by mělo mezi jednotlivými kroky při rozvolňování vždy 14 dní, aby byl čas vyhodnotit dopady předchozích úprav. První možný termín dalšího rozvolnění je v pondělí 26. dubna.

Babiš v pátek odmítl, že by už existovaly konkrétní návrhy či sliby. V neděli premiér uvedl, že koncem týdne by se mohl rezervační systém pro očkování proti nemoci covid-19 rozšířit na lidi ve věku od 60 let. O stavu epidemie bude jednat i dopolední vládní rada pro zdravotní rizika. A čísla zatím vypadají dobře, za neděli přibylo v Česku 823 nových případů, což je nejméně od 13. září. O víkendu se nicméně výrazně méně i testuje.

Kabinet rovněž projedná návrh ČSSD na změny zákoníku práce či úpravu nařízení, která by ztížila zkoušku z češtiny pro cizince ze zemí mimo EU usilující v ČR o trvalý pobyt. K předloze, kterou chce ČSSD zkrátit pracovní týden, stanovit minimální mzdu ve výši poloviny mzdy průměrné a zavést nejméně pětitýdenní dovolenou, by měl podle návrhu vládních legislativců zaujmout kabinet negativní stanovisko. Novelu v připomínkovém řízení podpořila ministerstva práce a vnitra vedená ČSSD, ministerstva financí a průmyslu a obchodu v čele s představiteli ANO se stejně jako zaměstnavatelské svazy postavila proti.

Nesouhlasné stanovisko patrně zaujme vláda k návrhu poslanců TOP 09, který má podpořit dobrovolnictví tím, že zpřístupní kompenzační bonus lidem, kteří vykonávají dobrovolnickou činnost v sociálních či zdravotních službách. Vláda projedná i úpravu nařízení o seznamech návykových látek nebo zprávu o přechodu digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2.