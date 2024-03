Tipy na víkend: Velikonční trhy začínají! Na Špičáku se pojede přes louži a přijede i Krakonoš

Praha zavoní jarem a oslaví Velikonoce největšími trhy v České republice. Jarní trhy na Staroměstském a Václavském náměstí nabídnou lidovou zábavu, ukázky tradičních zvyků a řemesel i dobré jídlo. Výzdoba se letos ponese v duchu okouzlující ptačí říše. Náměstí oživí pestrobarevná bříza, jarní barvy i malebné motivy ptáčků. Zavítat sem můžete od 16. března do 7. dubna.

V neděli vynesou ze Stanice techniků Domu dětí a mládeže v pražském Karlíně Moranu a přivítají tak jaro. Děti si budou moci vyzkoušet pečení housek, připraven bude i žonglérský workshop a sportovní aktivity. Začátek je ve 13 hodin, v16 hodin vyjde průvod společně s hudebníky a obřími maskami podél Vltavy, který skončí spálením Morany, jež bude následně poslána po vodě zpět do podsvětí.

Nejznámější a nejnavštěvovanější pouť u nás, Matějská, se od soboty opět roztočila v areálu pražského Výstaviště v Holešovicích . Můžete tu vyzkoušet kolem stovky domácích i zahraničních atrakcí. Mezi nejznámější patří obří ruské kolo, trojpatrový strašidelný zámek, dům smíchu, řetízkový kolotoč vysoký 50 metrů, bezpočet houpaček a skákacích hradů, staročeská střelnice či stále vyhledávané a oblíbené autodromy. Zadovádět si tu můžete až do 14. dubna.

*Přerov nad Labem - Tradiční výstava »Jaro na vsi« ukazuje v celém areálu skanzenu staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů, jak je v tomto kraji zaznamenali národopisní sběratelé. V celém areálu skanzenu budou připomínány různé staré zvyky a obyčeje, které provázely po celé jarní období život našich předků ve středním Polabí. Zavítat sem můžete až do 21. dubna.

*Kouřim – Od víkendu do 7. Dubna ožije skanzen národopisnými pořady s rekonstrukcemi lidových obyčejů. Seznámíte se například se zvyky, které se dříve vztahovaly k jednotlivým postním nedělím, s některými magickými úkony, které se zaměřovaly na obřadní očistu a zajištění štěstí. Prohlédnete si i svátečně prostřený stůl s velikonočními pokrmy. V době velikonoc je připraven speciální program.

Tradiční jízda přes velkou louži na čemkoliv se koná přímo u nástupu na lanovku ve Ski areálu Špičák . Zde bude postaven bazén o délce zhruba 20 m a hloubce hluboký 1,3 m. ten musí závodníci překonat na lyžích, snowboardu, skibobu, skútru, surfu a vlastně na čemkoli nemotorovém. Do dalšího kola postupují jen ti borci, kteří přejedou vodní plochu celou, až na pevnou zem. Startuje se v sobotu v 15.30 hodin.

Krakonoš přijede do Harrachova.

Pán hor se přijede rozloučit s letošní, na sníh ne zrovna bohatou zimou do Krkonoš. V Harrachově se příjezd Krakonoše očekává v sobotu kolem 11. Hodiny, kdy se vydá v čele průvodu masek. V pravé poledne promluví společně s hrabětem Harrachem k „poddaným“ a až do pozdního odpoledne je připraven bohatý program. A možná přijede i Trautenberk!

*Praha - Třetí ročník světového festivalu Restaurant Week, který se tentokrát zaměřuje na mezinárodní kuchyni a cestování je v plném proudu. S podtitulem »Jídlo nezná hranic« láká hosty, které baví objevovat chutě kuchyní z celého světa, do 50 vybraných pražských restaurací. Již tradičně jsou k akci, která trvá do 24. března, připravená speciální festivalová menu. Seznam restaurací najdete ZDE

Už jen do konce března uvidíte na Výstavišti v Praze Holešovicích přes 75 originálních exponátů z bondovek. Kochat se tu můžete legendárními bouráky, ale i letadly, vrtulníky, mořskými i vesmírnými plavidly, kterými se proháněli agenti Jejího Veličenstva od Seana Conneryho až po Daniela Craiga. Více se dočtete ZDE Na Výstavišti v pražských Holešovicích je k vidění výstava aut, letadel a dalších strojů, které měl ve "výbavě" agent 007 James Bond. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Výstava Czech Press Photo je mimořádnou výstavou, která vznikala v mimořádné době. V letošním ročníku soutěžilo 236 fotografek a fotografů, kteří přihlásili přes čtyři tisíce fotografií v osmi kategoriích. V prostorách Národního muzea můžete do konce srpna vidět oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění více než 470 tištěných fotografií a více než 240 snímků v obrazovkách a projekcích.

Interaktivní výstava je inspirovaná stejnojmennou knihou Analfabeta Negramtoná. V Městském muzeu v Mimoni je připravena interaktivní výstava, která nejen děti provede různými literárními žánry, při kterých budou plnit nejrůznější úkoly. Do 21. dubna se potkáte se třeba s Pinocchiem nebo Pipi Dlouhou punčochou.

Letohrádek Mitrovských v Brně pořádá pozoruhodnou výstavu největších záhad světa. K vidění bude například slavná lebka z jednoho kusu křišťálu, repliky Longinova kopí, Turínského plátna, válečná Tutanchamonova trubka a mnoho dalších záhadných artefaktů. Ke každému se váže pozoruhodná historie plná záhad. Na výstavu můžete zavítat do 28. dubna.

14. Unikátní »Arielky«

Do 31. března každý den mimo pondělí a úterý najdou návštěvníci v brněnském Technickém muzeu výstavu 44 historických motocyklů světově známé anglické firmy Ariel. Co do počtu exponátů jde v Česku o unikátní akci. Návštěvníky upoutá mimo jiné jeden z nejstarších dochovaných motocyklů Ariel v Česku z roku 1916. Stroje vesměs zapůjčili členové Českého Ariel klubu.