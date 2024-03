Turistické centrum Brno (TIC), které komplex spravuje, proto přidalo na pátek, sobotu i neděli mimořádné ranní prohlídky. Od 9. hodin ráno v pátek, sobotu i neděli budou v novém návštěvnickém centru připravené omezené počty vstupenek pro ty, kdo si nestihli vstupenku zajistit v předstihu.

„Tyto vstupenky nebudou k dispozici na internetu, jde o poslední možnost navštívit vodojemy s audiovizuální show, od středy 27. března zahajujeme běžný provoz," řekla ředitelka TIC Jana Janulíková.

Magická atmosféra, hra barev

Unikátní prostory budou otevřené vždy od středy do neděle od 10. do 18. hodin. Kromě běžných prohlídek bude TIC prostory vodojemů nabízet také k pronájmu, například filmovým štábům. „Jednáme momentálně například se společnostmi Disney nebo Netflix," uvedla Janulíková.

Vodojemy Žlutý kopec z let 1874, 1894 a 1917 vznikly kvůli posílení vodovodní soustavy Brna. Svému účelu sloužily do roku 1997.

Od roku 2020 do března 2022 si návštěvníci mohli prohlédnout jen jednu z nádrží. Na podzim roku 2022 se po rekonstrukci opět otevřel první vodojem a přidal se k němu i druhý, cihlový, zároveň začaly práce na zpřístupnění třetího vodojemu z roku 1917, který je betonový.

Jeho rekonstrukce se ujal tým architekta Davida Prudíka. „Šlo o to mu neublížit, o co nejmenší zásahy do stavební podstaty. Šlo o specifickou práci, náš tým do ní šel s velkou pokorou,“ svěřil se Blesk.cz architekt.