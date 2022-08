Panna

Na první pohled se to nezdá, ale drahá polovička vás opravdu miluje. Momentálně je však zahleděná do sebe a svých zájmů a nechce s vámi trávit volný čas. Říkáte si, zda na to máte nervy. O prázdninách byste měly držet jako rodina rozhodně při sobě.