Tipy na víkend: Matějská končí! Králičí hop i festivaly jídla

Do sportovní haly v Příbrami se v sobotu přesune závodnická elita v králičím hopu z celé republiky. Jedná o nejprestižnější událost celé hopácké sezony. Své síly poměří přes 40 závodníků a skoro 120 ušatých sportovců. Po celou dobu bude připraven i doprovodný program – tvořivá dílna, tombola a mnoho dalšího.

Silnice 66, známá také jako „Česká Route 66“ po čtyřech letech opět v sobotu ožije. I když je trasa dlouhá jen osm kilometrů láká všechny milovníky motorek a nejen je. Obnovená tradice je opět přivede na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami , odkud vyjedou směrem do Milína.

*Dvůr Králové nad Labem - Přijďte si zazávodit do dvorského safari parku. Účastníci Safariběhu tentokrát podpoří záchranu psů hyenových v Africe. Běžet můžete trať o 5 nebo 10 km, dětský běh měří 2 km.

7. Odemkněte řeky

*Vltava - Kanoe, kajaky, rafty a další plavidla budou v Českém Krumlově odemykat řeku Vltavu. Vodník Pivoňka se svou paní budou čekat v sobotu mezi 9. až 12. hodinou v Kempu Krumlov (U Trojice). Po slavnostním odemčení bude následovat 12 km dlouhá plavba do Zlaté Koruny.

*Jizera - Odemykání řeky Jizery se plánuje na Žluté plovárně na Malé Skále v sobotu. Otužilci předají symbolický klíč od řeky vodákům a společně odstartují vodáckou sezónu na Jizeře tradičním závodem »Tam na lodi a zpět na koloběžce«.

*Sázava – Řeka už odemknutá je, ale ještě potřebuje vyčistit. Dobrovolníci tak opět vyrazí k řece, aby ji před nadcházející turistickou sezónou zbavili všeho, co do přírody nepatří. Tradiční jarní úklid na vodě bude probíhat od pátku do neděle.