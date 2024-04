Rodina zvolila pro poslední rozloučení atypicky prostranství u střelnice v Ořechově u Brna. Vedle rakve pokryté žlutými a rudými růžemi stál velký portrét Pavla K., na němž pózoval u svého sporťáku. Samotný vůz stál hned vedle. Před smutečním obřadem i během něj zněly z reproduktorů hity jeho oblíbených Rolling Stones.

„Děkuji, že jste přišli uctít Pavlovu památku do netradičního prostředí. Takhle by si to představoval, odráží to, jak žil,“ svěřila se manželka Věra. Odezněl jen jediný projev. „I když vaše srdce bolí a pláče, naplňte ho nejkrásnějšími vzpomínkami na jeho život mezi vámi,“ zaznělo v něm mimo jiné.

Poté následovala slavná píseň Rolling Stones Wild Horses (Divocí koně). U rakve stáli čestnou stráž myslivci s nedalekých Želešic, na poslední cestě ji vyprovodili za mohutného burácení strojů Pavlovi přátele z motorkářského klubu. „Pořád nevíme, co se stalo, proč Pavel zemřel. Měl ještě plno plánů, životní energie na rozdávání. Je to nespravedlivé,“ svěřil se jeden z přátel tragicky zemřelého podnikatele.

Policie dál mlčí

K brutálnímu útoku, kdy měl pachatel Pavla K. údajně napadnout nožem, došlo 18. dubna v autoservisu v Praze-Řepích. Pachatele policie zadržela ještě na místě. „Kriminalisté zjišťují, co přesně se na místě odehrálo. Případ kvalifikovali jako vraždu,“ řekl den po činu policista Jan Daněk. Motiv krvavého činu zatím policisté nesdělili. „Muži, který utrpěl zranění neslučitelná se životem, bylo okolo 60 let,” uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Pomáhal s byznysem

„Ať už toužíte po podnikatelském posunu vpřed, váš byznys stagnuje nebo se ocitl na prahu krize a vy nevíte, jak dál, ta pravá cesta vždy existuje. Firmám a podnikatelům pomáhám od roku 2003 a rád ukážu správný směr i vám. Vydat se sebejistě vstříc svým cílům už pak zvládnete bez problémů,“ psal Pavel K, který se živil jako byznys mentor a krizový manažer, na svých webových stránkách. Do autoservisu v Řepích měl jezdit už v minulosti. S kým se tam při osudné návštěvě střetl, zůstává záhadou.