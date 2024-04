Maťo, jak jej přátelé oslovovali, pomáhal firmám zefektivnit marketing, obchod i řízení. V sobotu, kdy by oslavil 56. narozeniny, se s ním spousta z nich přišla naposledy rozloučit. Na velké obrazovce vedle rakve sám Martin na videu popsal svou životní a pracovní filozofii.

„Když se podívám na pracovní oblast, kdo něco dělá jen pro peníze, je to krátkozraké. Peníze nejsou v životě faktorem pro štěstí. Samozřejmě jsou podstatné, ale není to štěstí. Štěstí je vnitřní pocit, který chceš zažívat vždy, kdy zvítězíš. Je to pocit naplnění, pocit z příkladné práce. V životě máš nějaký účel, poslání. Když to dokážeš a staneš se mistrem, peníze přijdou samy. Díky know how, které mám, pomáhám ostatním najít sama sebe. Když najdeš sebe, najdeš všechno,“ vzkázal Martin přítomným z obrazovky a mnohé donutil k slzám.

Manželka: Díky za třicet nádherných let

Promluvila také jeho choť Katarina. „Během uplynulých dnů jsem od vás dostala mnoho energie, podpory, lásky a porozumění. Psali jste mi, kým byl Maťko pro vás. Pro mnohých z vás byl přítelem, bratrem, vrbou, které se lze svěřit, člověkem, který vás vyslechl, poradil vám, povzbudil a podporoval vás. Mnohým z vás zachránil život, rodinu, vztah, či firmu,“ uvedla.

Na závěr přidala emotivní vzkaz určený jen Martinovi. „Miluji tě, a vždy tě budu milovat. Děkuji ti, že jsme tě mohla potkat. Děkuji, že jsem s tebou mohla prožít nádherných 30 roků života.“

„Maťo, jsi nesmírně milovný. Za chvíli začneš psát svůj nový příběh a tento obřad je pro tebe…pro tvůj nový začátek. Naše cesty se jednou opět spojí a bude to stát za to. Tvoje velikost se stává neoddělitelnou skutečností každého z nás,“ vzkázal v projevu jeden z jeho přátel.

Martin byl akční člověk, mimo jiné miloval folklór. I proto mu přímo ve smuteční síni zazpívali členové folklorního sdružení Mladosť z Banské Bystrice včetně jeho oblíbené písně Sokole, holube. Poté, co bílá rakev se záplavou květů zmizela z katafalku, zazněla píseň skupiny Pink Floyd z alba Division Bell.

Tragická nehoda

Tragická nehoda se odehrála v pondělí 8. dubna večer na dálnici D1 nedaleko středočeských Mirošovic. Podle policie kamioňák nejspíš při přejíždění z pravého jízdního pruhu do levého ohrozil a pravděpodobně i srazil návěsem Martina na motorce.

„Řidič nákladního vozidla pokračoval v jízdě dál a policistům se jej podařilo vypátrat v kraji Vysočina,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Nehodou se zabývají kriminalisté, hledali i svědky, kteří mají událost zaznamenanou na palubní kameře.

Fotogalerie 9 fotografií S tragicky zemřelým koučem se v sobotu přišlo rozloučit několik set jeho přátel. Část se do smuteční síně vůbec nedostala. Autor: Zdeněk Matyáš

VIDEO: