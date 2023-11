Tipy na víkend: Lyžařům začíná sezona! Rozsvítí strom republiky a přijede Napoleon

První adventní víkend je tu a tradičně bude rozsvícen Vánoční strom republiky n a Staroměstském náměstí v Praze . Ozdobí ho více než osm kilometrů světelných řetězů, 50 světelných hvězd a 342 koulí. Strom, který měří 22 metrů. Bude svítit denně až do Tří králů vždy od 16 hodin do půlnoci. Více čtěte ZDE Vánoční trhy na Staroměstksém náměstí v celé své kráse. (26. listopad 2022) Autor: Mária Rušinová

V Klementinu začíná Jubilejní výstava betlémů. Do Čech se vrátila po 200 letech! K vidění budou betlémy z papíru, dřeva i z těsta!

*Třebíč - Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo v zámecké konírně tradiční vánoční výstavu betlémů. Nabídne pohled do současné betlemářské tvorby.

*Brno - Mechanický vesnický betlém Karla Šebely z roku 1955 nebo historické mechanické hračky z 30. až 80. let minulého století si můžete prohlédnout na výstavě Mechanické Vánoce v Technickém muzeu v Brně (TMB). Ke zhlédnutí bude také mechanický model vánočního stromečku vyrobený Jaroslavem Melichem v roce 1925 nebo originální dřevěný betlém.

*České Budějovice – V Jihočeském muzeu je při příležitosti 110 let od narození celosvětově uznávaného malíře, grafika, ilustrátora, tvůrce prostorových knih a betlémů Vojtěcha Kubašty připravena výstava jeho děl včetně plastických betlémů i jeho nezapomenutelných ilustrací.

*Zruč nad Sázavou – Tradiční obrázky Josefa Lady nejen s vánoční tématikou uvidíte do 8. prosince na výstavě ve Spolkovém domě.

*Mělník - Regionální muzeum pořádá oblíbenou tematickou výstavu, která představí unikátní vyřezávané a ručně malované betlémy z let 1840 až 1940. Větší část vystaveného souboru betlémových figurek pochází z podhůří Jeseníků a Orlických hor – z městečka Králíky a okolí, kde vznikaly jedny z nejkrásnějších českých betlémů.

*Praha – Vánoční výstava v Betlémské kapli se letos zaměří především na sklo, uvidíte ale i předměty i z papíru, těsta, kov, textil, kůže, ovčí rouno, dřevo a další přírodniny. I tentokrát bude na výstavě pódium, které bude sloužit dětským souborům k předvádění vánočních her a zpěvu koled.

Jen jednou za 100 let se koná Jubilejní výstava betlémů. Výstava je poskládána z děl nejlepších současných betlémářů z celého Česka. Na výstavě v pražském Klementinu můžete vidět v premiéře velký a vyřezávaný mechanický Jubilejní betlém, který vytvořilo několik desítek výtvarníků právě pro tuto výstavu. V doprovodném programu se můžete podívat i na práci betlemáře.Více čtěte ZDE

V Kulturním domě ve Všenorech u Prahy si můžete celou sobotu od 9 hodin hrát deskové hry, luštit stovky nejrůznějších malých i velkých hlavolamů, vyzkoušet svůj důvtip, postřeh a přesnost. To vše doplní výstava zajímavých ježků v kleci.

Adventní zastavení je plánované na sobotu od 10 do 16 hodin na Šrámkově statku v Pileticích . Obživlý obraz venkovského života v adventním čase obohatí výstava betlémů, lidová tvorba, pohádky za pecí, pečení chleba a ochutnávka sirobových buchtiček.

V pražských Letňanech můžete navštívit největší evropský světelný zábavní park Winter Wonderland. Projdete do zářivého světa pohádek a fantazie. Venkovní expozice je plná světelných instalací, interaktivních atrakcí a zábavy. Setkáte se tu s Popelkou, Šípkovou Růženkou, Kráskou a Zvířetem. Projdete se podmořským bludištěm, zahrajete si na ohromný světelný klavír nebo si zatančíte s tučňáky.

Chvalský zámek v Praze 9 ukazuje jedinečnou výstavu Helena Zmatlíková dětem. Uplynulo totiž 100 let od narození nejznámější české ilustrátorky dětské literatury 20. století. Výstava prezentuje průřez její celoživotní tvorbou a představí více než 100 exemplářů. Ve sklepení zámku čeká také interaktivní herna Děti z Bullerbynu, kino s Večerníčkem i tvůrčí ateliér. Expozici můžete navštívit do května příštího roku. Více čtěte ZDE

Takřka po 10 letech je opět v Praze, v budově Národního muzea , na „hostování“ soška Věstonické venuše. Je součástí výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla, která vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem. Kromě Věstonické venuše nechybí ani artefakty staré až 30 tisíc let. Výstavu bude možné navštívit až do února. Více čtěte ZDE V rámci nové výstavy v Národním muzeu Nejstarší šperky a ozdoby těla je k vidění i Věstonická venuše Autor: Veronika Foltová

15. Telka slaví 70 let

V originální expozici České televize v Praze na Kavčích horách uvidíte tvorbu televize posledních 70 let. Projdete si scénami z oblíbené televizní show StarDance, z nezapomenutelných filmů Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Zasoutěžíte si se Zázraky přírody, ve Videostopu. Namluvit můžete třeba i známé postavičky z Večerníčka. V expozici také uvidíte i originální loutky, scény a dekorace ze slavných seriálů a pohádek. Výstava je přístupná až do jara 2024.