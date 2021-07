K situaci na sociálních sítích se podrobněji vyjádřil i hejtman Jan Grolich (KDU - ČSL): „Považuji to za velký problém. Chci poprosit, aby si všichni ověřovali, jestli zpráva, kterou šíří dál, je stále aktuální. Stává se nám, že se na Facebooku objeví například požadavek na dodávky jídla. Ten je jedním telefonátem vyřešen, ale tento neaktuální příspěvek „létá“ virtuálním prostorem tři dny. Nejhorší na tom je to fakt, že lidé, kteří na tyto příspěvky odpovídají a věcně vysvětlují, jaký je skutečný stav, jsou potom napadáni. Objevily se i výhružky smrtí. Musíme tak nyní zajišťovat psychickou pomoc i lidem, kteří zde zvládají obrovský nápor práce. Prosím tedy, ověřujte si to. Co se týká jídla, jsou v postižených místech vydávány tisíce porcí denně. Obce i kraj jsou připraveni tato jídla hradit, pokud už nebudou dodávány z charitativních důvodů bezplatně. Prosím tedy, nešiřte dál neaktuální zprávy, a hlavně nenapadejte lidi, kteří tyto požadavky vyřizují,“ apeluje na uživatele sociálních sítí hejtman Jan Grolich.