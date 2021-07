Tornádo, které ve čtvrtek 24. června, udeřilo na Hodonínsku a Břeclavsku, a silné bouřky připravily o život šest lidí. Poslední identifikovanou obětí je spisovatelka Pavla H. (†31) z Mikulčic. V jihomoravských obcích zasažených bouří se chystají na víkendový nápor dobrovolníků. Lidé by měli jezdit do Břeclavi na letiště a do Hodonína ke kulturnímu domu, odkud je budou do zasažených obcí vozit autobusy. S likvidačními pracemi v obcích poničených tornádem a vichřicí v Jihomoravském a Ústeckém kraji může vypomoct až 1000 vojáků s potřebnou technikou, schválila vláda. Blesk Zprávy sledují následky řádění živlů v online přenosu.