Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) žádá dobrovolníky, kteří se o prodlouženém víkendu chystají přijet pomáhat do míst postižených tornádem, aby si zajistili vlastní ubytování někde mimo zasaženou oblast. „V obcích sice vzniknou stanová městečka, ale jejich kapacita je minimální,“ řekl dnes po jednání krizového štábu hejtman.

„Zatím vůbec netušíme, kolik lidí sem přijede. Ale i kdyby to bylo 5000 dobrovolníků, tak se to podobá návštěvnosti nějakého hudebního festivalu. Stejně jako ani hudební festival nezorganizujete za dva dny, tak ani my nemůžeme zajistit pro takové množství lidí zázemí,“ zdůraznil hejtman. Dodal, že není možné vedení postižených obcí takovými věcmi zaměstnávat víc, než je nutné.