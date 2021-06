„Bylo úplné ticho a pak hukot, jako když se blíží expres. Stačili jsme jen vyběhnout za roh a schoulit se,“ popsal vteřiny hrůzy Martin z Lužic. Jemu a jeho partnerce Michaele zůstalo jen to, co měli na sobě. Po dvou minutách řádění živlu se jim naskytl hrůzný pohled. Stoleté selské stavení, které deset let opravují a na které loni doplatili hypotéku, zůstalo v troskách. Celý příběh zde>>>