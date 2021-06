"Je to katastrofa, je to peklo.Ty první pocity byly hrozné. Je pravda, že když tam člověk tráví tolik času a soustředí se na řešení těch problémů, tak už si to ani neuvědomuje, ale ty první okamžiky, to byla opravdu hrůza," říká ve velkém rozhovoru pro Blesk Zprávy hejtman Jimooravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Popsal, co vše je v postižených oblastech nyní potřeba a na co by lidé, kteří nabízejí pomoc, měli dát pozor. Řeč přišla i na hyeny, které zneužívají dobrotu lidí i v této situaci. CELÝ ROZHOVOR ČTĚTE ZDE.