ŽIVĚ: Češi vyhoštění z Moskvy přiletěli do Prahy. Hamáček na letišti: Nic neprovedli a trpí

Na letišti na české diplomaty čekal přímo na ranveji vicepremiér a ministr zahraničních věcí Jan Hamáček (ČSSD). Letadlo z tzv. vládní letky odletělo do Moskvy v odpoledních hodinách z vojenského letiště Kbely. Naopak do Moskvy odpoledne z Prahy zamířil ruský speciál s ruskými diplomaty.

„Já jsem přišel osobně přivítat ty členy našeho diplomatického sboru, kteří přiletěli z Moskvy letadlem. My máme ještě druhou část, která je na cestě osobnímu auty, takže já jim přeji, aby v bezpečí dorazili do ČR ve chvíli, kdy musí řešit asi nejtěžší okamžiky ve svém životě, protože nic neprovedli, nic nespáchali, pouze se prali za ČR, plnili úkoly na exponované ambasádě. ČR musela reagovat na zjištění našich služeb, na věci, které se staly ve Vrběticích. ČR v té chvíli hostila 18 ruských zpravodajských důstojníků. Ta reakce ruské strany je velmi razantní, my to bereme na vědomí a budeme se ve vládě radit, jak dál,“ podotkl Hamáček na večerní tiskovce.

Někteří z Čechů se neměli kam vrátit, neměli v Česku byty. „Oni mohou být na svou práci hrdí, oni nic neprovedli a pouze trpí za to, že ruská strana reagovala na oprávněný krok ČR,“ zopakoval.

Připomněl, že vláda rozhodla o tom, že bezpečnostní dotazník k dostavbě Dukovan nedostane firma Rosatom. „A tam platí moje slova: ani nevíme, co bychom do toho dotazníku měli napsat,“ poznamenal.

„To, co se stalo ve Vrběticích, je věc, která je závažná. Já jsem rád, že dostáváme z celého světa od našich spojenců slova podpory. Jsem rád, že se vyjasnila ta komplikace nebo to nepochopení z Rady ministrů. Já jsem samozřejmě požádal EU o solidaritu a pomoc, jasně jsem řekl, že bychom uvítali i solidární vyhošťování ruských zpravodajských důstojníků,“ doplnil Hamáček.

Video Hamáček o kauze Vrbětice: Vyhoštění 20 lidí českou ambasádu v Rusku paralyzuje - ČTK

Česká vláda v sobotu oznámila, že se rozhodla vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, identifikovaných jako ruští zpravodajci, v souvislosti s podezřením na podíl ruských služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Při explozi zahynuli dva zaměstnanci. Moskva v neděli v odvetném kroku vyhostila 20 pracovníků české ambasády.

Silnější, než se čekalo

Kvůli celé věci ráno zasedal krizový štáb ministerstva zahraničních věcí. Hamáček totiž přiznává, že reakce Ruska je silnější, než se čekalo.

„Je to víc diplomatů, než my jsme vypověděli zpravodajských důstojníků,“ podotkl dnes Hamáček a pokračoval: „Česká republika ale nic neprovedla, jsme obětí ruských operací. Oni možná tou razancí reakce dávají najevo, že jim vadí, že bezpečnostní síly rozbily obě rezidentury SVR a GRU.“

Rusové v tom vidí nepřátelský akt

Vyhoštění ruských diplomatů z České republiky dnes za nepřátelský akt českých úřadů označila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. V rozhovoru pro list Izvestija v této souvislosti označila za „absurdní“ důvod tohoto kroku, jímž je podle Prahy zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu před sedmi lety.