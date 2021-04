Vrbětice ONLINE: České děti na chodníku. Detaily složitého návratu z ambasády v Moskvě

Bývalý velvyslanec v Rusku i USA Petr Kolář odmítl v rozhovoru pro ČT, tvrzení premiéra Adreje Babiše, že v případě výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 nešlo o akt státního terorismu. Podle Koláře dva ruští agenti Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin museli jednat na příkaz nejvyššího vedení státu - tedy svědomím prezidenta Vladimira Putina. O agentech bývalý diplomat mluví jako o večerníčkových postavičkách, kterým se akce příliš nevedou.

„Kromě toho, že to byla další zmatlaná akce GRU, mimochodem ti dva to musí být asi velcí šikulové, takoví Pat a Mat, už v tom Salisbury se to ukázalo (při pokusu o otrávení dvojitého agenta Skripala), nicméně ten efekt, když teď vynecháme to, jak se jim to nepovedlo, co byl záměr, že to mělo vybuchnout v Bulharsku a tak dále, tak ten efekt je přeci jasným projevem státního terorismu. Protože se jedná o agenty GRU, kteří jednali na přímý pokyn nejvyššího vedení. Všechny zpravodajské služby Ruska podléhají přímo prezidentovi Putinovi, na což se možná občas zapomíná, a tihle hoši jako vojáci, příslušníci vojenské rozvědky jsou součástí ozbrojených sil Ruska a byli na našem území a došlo tady k vraždě dvou českých občanů a došlo tady ke zničení majetku v obrovské ceně v hodnotě přes miliardu korun,“ nesouhlasí Kolář s Babišovými argumenty.