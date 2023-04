Tipy na víkend: Velikonoce jsou tu! Kam zajít na trhy, jarmarky a veselice

Velikonoční prodloužený víkend bude poměrně chladný. V pátek čekejte ještě přízemní mrazíky, v sobotu déšť, v neděli a v pondělí by ale mělo být polojasno s teplotami kolem 10 stupňů. Přesto není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

Nejen centrum Prahy – Staroměstské, Václavské a náměstí Republiky – ale i města napříč republikou obsadí od soboty velikonoční trhy. Velikonoce se letos budou slavit od 7. do 10. dubna. Více čtěte ZDE

*Přerov nad Labem - Tradiční výstava „Jaro na vsi“ ukazuje v celém areálu skanzenu staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů, jak je v tomto kraji zaznamenali národopisní sběratelé.

Mrazivé noci uplynulých dní ještě umožňují zasněžování, takže v některých střediscích se bude i o velikonocích lyžovat. Zajet tak můžete do Harrachova, lyžuje se také v krkonošském v Peci pod Sněžkou, na Černé hoře, ve Špindlerově Mlýně ve Svatém Petru a v Orlických horách v Říčkách a v menším areálu Šerlišský Mlýn. Pro běžkaře je upraven ještě okruh na stadionu v Bedřichově .

Další ročník oblíbené výstavy v Botanické zahradě v pražské Troji začíná a potrvá až do 21. května. Do Prahy opět postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. Letošní výstava má podtitul "Motýli, kouzlo proměny".

Prácheňské muzeum v Písku pořádá mimořádnou výstavu unikátní relikvie z Milevského kláštera. Spatřit můžete od Velkého pátku až do následující neděle 16. dubna tzv. Svatý hřeb. Relikvie byla objevena v roce 2020 ve středověké trezorové místnosti, v kamenné zdi kostela sv. Jiljí. Jde o jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu ze Svatého Kříže.

Králičí hop je jedním z nejmladších sportů se zvířaty. Králíci pod vedením svého majitele skáčou parkur a zdolávají překážkovou dráhu. Pokud to chcete vidět na valsntí oči, přijďte se podívat v sobotu od 10 hodin do KD Ostrov v Havlíčkově Brodě .

8. Zelený Raoul na výstavě