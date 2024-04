Tipy na víkend: Comic-Con s Rimmerem, veletrh mazlíčků, otevírání řek i půlmaraton

Hvězdami nabitý bude Comic-Con, který se uskuteční od pátku do neděle v pražském O₂ universu . Fanoušci se mohou na akci setkat s Chrisem Barriem, který ztvárnil ikonickou postavou Arnolda Rimmera z Červeného trpaslíka, s hereckou hvězdou Patricke Duffym (Krok za krokem), s Warwickem Davisem z Harryho Pottera, s Davidem Nyklem (Stargate Atlantis), s Emily Swallowovou (Lovci duchů) a mnoha dalšími hvězdami zvučných jmen. Pátý ročník navíc rozšiřuje prostor o celé jedno patro, dost prostoru tak bude na promítání, workshopy, soutěže, koncerty, hraní videoher a stolních her, turnajů a v neposlední řadě několik výstav.

Největší český půlmaraton opět v sobotu proběhne centrem metropole. Start 21, 0975 km dlouhé tratě bude letos poprvé u hlavní brány Holešovické tržnice u nové lávky HOLKA. Tržnice také poskytne závodníkům zázemí. Kromě výkonnostních běhů si můžete zkusit i běh rodinný. Maraton výrazně ovlivní sobotní dopravu v metropoli. Na Výstavišti v Holešovicích se do soboty koná také veletrh Running Expo, kde mžete doplnit svou běžeckou výbavu. Více čtěte ZDE

3. Veletrh pro všechny mazlíčky

Chovatelský veletrh For Pets v na Výstavišti PVA v pražských Letňanech slibuje od čtvrtka do neděle nabitý program. Uvidíte zvířecí sportovce, čtyřnohé tanečníky, psí asistenty i ničím nenahraditelné psí záchranáře. Nebude chybět mazlící koutek se zvířátky pro děti a premiérově proběhne také Mezinárodní mistrovství v hobby horsingu. Nově uvidíte výstavu psů For Pets Cup, 650 hafanů a 145 plemen a mnoho dalšího.