Už je to týden a den, co premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér a tehdy pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že se na výbuších muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 podíleli ruští agenti vojenské rozvědky GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin.

Od té doby bylo vyhoštěno z Česka 18 ruských diplomatů, podle Hamáčka ruských důstojníků a z Moskvy muselo odejít 20 českých pracovníků velvyslanectví.

Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek dal hned po svém jmenování Rusku šanci, aby přijalo české vyhoštěné diplomaty zpět. Kreml ale nezareagoval. Česko tak rozhodlo na základě článku 11 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, že zastropuje možný počet zaměstnanců ruské ambasády v Praze.

Všechny kroky prý čeští ministři dělali s podporou prezidenta. Miloš Zeman se ale dosud k celé kauze, která ochladila česko-ruské vztahy na minimum, dosud nevyjádřil.

Udělá tak až dnes. „Prezident republiky vystoupí s mimořádným projevem,“ oznámil v sobotu na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

V sobotu předtočený projev odvysílá neplánovaně v jedenáct hodin TV Prima a CNN Prima News. Zeman měl být přitom jen hostem Partie Terezie Tománkové.

„Projev vznikl nečekaně před začátkem natáčení Partie Terezie Tománkové v Lánech. Miloš Zeman projevil zájem o jeho realizaci těsně před začátkem rozhovoru, jehož přesné datum je domluvené již od března,“ okomentoval nečekanou situaci a nečekaný požadavek prezidenta Zemana tiskový mluvčí zpravodajství TV Prima Matěj Štýs.

Politolog: Zeman se chce zapsat do historie

Podle politologa Ladislava Mrklase z Cevro institutu jde Zemanovi především o to, aby se zapsal do historie. „Je pravda, že Miloš Zeman je nyní v obrovské defenzívě. Je obviňován - a po mém soudu oprávněně - že prezidentský úřad vykonává na půl plynu, a toto by mohla být situace, kdy by mohl ukázat, že to tak není. A nakonec by z toho mohl vyjít jako relativní vítěz. Pokud by dokázal dosáhnout nějakého rozumného kompromisu,“ řekl Mrklas webu Seznam zprávy.

Nevyloučil také, že by se Zeman mohl pokusit odjet do Ruska diplomatické vztahy urovnat. Někdejší mluvčí bývalého prezidenta Václava Havla, Ladislav Špaček ale v rozhovoru pro Blesk Zpráv odhadoval, že vztahy mezi oběma zeměmi zůstanou chladné i několik let. „Já to odhaduji tak, že minimálně rok budou ty vztahy naprosto chladné. Nezapomínejte také, že do toho u nás přichází také volby. Na druhou stranu, není kam spěchat, protože to, co tady provedli, je naprosto bezprecedentní. Musíme se ale také připravit na řadu diplomatických odvetných kroků, které musíme vydržet,“ dodal Špaček.

Premiér Babiš v týdnu zmínil zmínil, že by možná bylo lepší, kdyby prezident vystoupil o něco dřív než v neděli, nicméně Miloš Zeman se podle něj s případem detailně seznamoval. V úterý v té souvislosti přijal například policejního prezidenta Jana Švejdara.

Solidaritu ČR v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích vyjádřily země Severoatlantické aliance. Tři ruské diplomaty vypovědělo Slovensko, k vyhoštění ruských diplomatů přistoupily také Litva, Lotyšsko, nebo Estonsko.