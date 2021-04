Sněmovna o Vrběticích ŽIVĚ: Babiš jde odrazit kritiku opozice. Co nového v kauze zazní?

Sněmovní plénum se bude odpoledne zabývat podezřením na zapojení ruských agentů do výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku. Shodli se na tom členové grémia dolní komory, řekl ČTK její předseda Radek Vondráček (ANO).

Bod bude zařazen na začátek jednacího dne. Schůze pléna pokračuje od 14:00.

Jan Hamáček (ČSSD) ještě před jednáním Poslanecké sněmovny řekl, že si na středu předvolal ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského. Chce ho informovat o dalším postupu České republiky. "Rusko zvolilo postup, který znamená paralýzu české ambasády v Moskvě. ČR na to musí reagovat." Dodal, že Česko bude po spojencích požadovat solidární vyhošťování.

Branný výbor chce od Rusů omluvu

Kvůli možné roli ruské tajné služby GRU v explozích skladu před více než šesti lety Česko vyhostilo o víkendu 18 ruských diplomatů. Rusko pokládá obvinění za absurdní a v odvetě musely z českého velvyslanectví v Moskvě odjet dvě desítky lidí.

Česko v souvislosti s tím uvažuje o dalších krocích. Vládní představitelé už oznámili, že ruský Rosatom nebude přizván k přípravným krokům výběrového řízení na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Záležitosti se ve Sněmovně už věnoval její bezpečnostní výbor. A také výbor pro obranu. Ten vyzval vládu, aby narovnala počty diplomatů na české ambasádě v Moskvě a na ruském velvyslanectví v Praze. Odsoudil teroristické útoky ruských speciálních jednotek ve Vrběticích. Po Rusku chce omluvu, náhradu škody i odškodnění pro pozůstalé po obětech výbuchu ve vrbětických muničních skladech. Pro usnesení hlasovalo 14 členů výboru, jeden se zdržel. Po dnešním uzavřeném jednání to novinářům řekla jeho předsedkyně Jana Černochová (ODS). Prezentace BIS pro poslance výboru podle Černochové absolutně prokazuje útok ve Vrběticích. Ocenila práci služeb či policie, mají řadu důkazů.

Kontrolní komise BIS poděkovala Koudelkovi

Že exploze v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku byla akce ruských tajných služeb, je po jednání sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) přesvědčen její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). ČTK sdělil, že komise vzala na vědomí informaci ředitele BIS Michala Koudelky a poděkovala důstojníkům kontrarozvědky za profesionální práci. Koudelka přišel členy komise informovat o vyšetřování zapojení ruských agentů do výbuchu.

Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana pracují vyšetřovatelé s verzí, že cílem útoku ve Vrběticích byl materiál určený k převozu do Bulharska. Zeman to řekl novinářům před vystoupením Babiše. „Chci jen zopakovat, že to nebyl akt státního terorismu, byl to útok na zboží, které patřilo bulharskému obchodníkovi se zbraněmi, který pravděpodobně prodával stranám, které bojují proti Rusku,“ uvedl poté Babiš. „Je nepřijatelné, že agenti GRU tu prováděli tuto akci, kterou navíc zpackali,“ dodal.

Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že Babiš snad takový výrok nemohl myslet vážně. „Takže podle pana premiéra nešlo o teroristický útok na ČR?! Co to teda bylo? Pár ruských agentů šel na výlet a omylem zapomněli v našem vojenském skladu bombu? Neomluvíme se jim ještě, že to bouchlo moc brzy?“ napsal Jurečka.

Pekarová označila Babišovo vystoupení za skandální. „Místo premiéra suverénní země předstoupil mluvčí ruské vlády, který vědomě zlehčil nepřátelský akt ze strany Ruska. Už chybí jen to, aby se omluvil, že ve Vrběticích sklad byl. Premiér musí skončit,“ míní.

„Podle Andreje Babiše nešlo o terorismus, ale o útok na zboží. A to jsem si myslel, že větší nehoráznost, než týdenní mlčení prezidenta, už v této kauze nepřichází v úvahu,“ napsal místopředseda občanských demokratů Martin Kupka. „Odvahy je ve vystoupení Andreje Babiše tolik... jako v kosteleckých uzeninách masa,“ uvedl předseda bezpečnostního výboru Senátu Pavel Fischer (nezávislý).

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek upozornil, že agenti cizího státu vnikli do objektu v majetku státního podniku suverénního státu a nainstalovali tam tajně výbušné zařízení. „Zahynuli naši dva občané, došlo k velkým škodám. To prostě je státní teroristický čin proti ČR, ať už to mělo bouchnout kdekoliv,“ dodal. „Zdá se mi to, nebo teď opravdu Andrej Babiš nazval dva zmařené lidské životy „zbožím“,“ uvedl europoslanec a rovněž bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Předseda české pirátské strany Ivan Bartoš řekl, že nerozumí mlčení prezidenta Miloše Zemana ke kauze Vrbětice. „Je zarážející, že v takto důležité věci, jako je incident ve Vrběticích, se prezident nevyjadřuje. Mlčení prezidenta chápu jako zásadně problematické,“ řekl Bartoš. Dodal, že Piráti budou po schválení volebního zákona Senátem usilovat o to, aby se konaly předčasné volby. Bartoš chce jednat s ostatními stranami včetně vládního ANO. O schůzku požádá i prezidenta Miloše Zemana. Rozpuštění Sněmovny považuje za lepší variantu, než vyslovení nedůvěry kabinetu.

„Jako první krok se pokusíme vyvolat předčasné volby hned poté, co Senát schválí volební zákon a ten bude podepsán prezidentem. Podle nás je to jediná správná možnost, která umožní znovu rozdat politické karty,“ uvedl Bartoš.

O důvodném podezření českých bezpečnostních složek na zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 informovali veřejnost v sobotu večer premiér Babiš a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). ČR reagovala vyhoštěním 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. Rusko následně oznámilo vyhoštění 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě. Česká vláda zvažuje další postup.

Sněmovna by podle Pirátů a STAN měla například zavázat vládu, aby požadovala náhradu škod pro fyzické i právnické osoby, pokud se vina Ruska potvrdí. Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že Česko by mělo také usilovat o koordinovanou akci států Evropské unie a NATO a požádat o svolání summitu EU.

