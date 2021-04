„Materiálu tam bylo mnohem víc.“ Starostu Vrbětic šokuje zapojení Ruska do exploze v areálu

Za nečekanou a šokující zprávu považuje starosta Vlachovic na Zlínsku Zdeněk Hověžák zjištění českých bezpečnostních složek, podle nichž je důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU do výbuchu v muničním areálu v nedalekých Vrběticích v roce 2014. Vrbětice jsou částí obce Vlachovice. Mohutná exploze tehdy vyděsila místní obyvatele a na několik let ovlivnila život v okolních obcích. Na rozsáhlém území bylo třeba zlikvidovat výbuchem rozmetanou munici a místní lidé žili v neustálých obavách z dalších explozí.

„Je to pro mě překvapující a také šokující zpráva. Vůbec jsem nepředpokládal, že by se něco takového (zapojení ruských tajných služeb do výbuchu) mohlo tady dít a že se s něčím takovým dlouho pracuje,“ řekl dnes ČTK Hověžák. Podle něj obec šest let čeká na výsledek vyšetřování příčin exploze v muničním areálu. „V průběhu let zaznívalo od významných politiků, že se asi těžko bude hledat viník. Je to proto tak šokující zpráva, že ani nevíme, jak se k tomu vyjádřit,“ podotkl starosta.

V muničním areálu u Vrbětic roce 2014 vyletěly do povětří dvě budovy, ve kterých byla skladována munice. První 16. října, druhá 3. prosince. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. V prosinci 2014 pak kvůli další hrozící explozi muselo být z okolních obcí evakuováno bezmála 2000 lidí. „Skladů je tam více než 30. Materiálu tam bylo daleko víc, a kdyby nastala řetězová reakce, tak o tom nechci ani přemýšlet,“ upozornil starosta.

Vlachovice a Vrbětice kvůli překvapivé zprávě o podezření na zapojení ruských tajných služeb do exploze opět plní stránky českých i zahraničních zpravodajských serverů. Starostovi od rána vyzvání telefon a novináři jej žádají o komentář ke zjištění českých tajných služeb. „Mám domluveno několik schůzek,“ podotkl Hověžák.

Likvidace následků explozí v muničním areálu ve Vrběticích zabrala šest let. Na zásahu v areálu se podílely tisíce až desetitisíce policistů, hasičů, vojáků a občanských zaměstnanců. Policisté při nich ve spolupráci s hasiči zajišťovali pyrotechnický sběr munice a jejích částí. Většina munice se převážela ke zneškodnění do vojenského prostoru Libavá, část pyrotechnici likvidovali přímo ve Vrběticích. Policejním pyrotechnikům za šest let prošlo pod rukama při ohledání místa činu přes 13 000 kusů munice, dalších 1800 pak při povrchovém sběru. Při výbuších bylo zasaženo 1319 hektarů půdy, z toho zhruba 341 hektarů přímo v areálu.