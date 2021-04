Rusové nám paralyzovali ambasádu v Moskvě, přiznal Hamáček. Přitvrdí Česko ve vyhošťování?

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) oznámil, že 20 českých vyhoštěných pracovníků ambasády v Moskvě má s rodinami do Česka přiletět zpět v pondělí pozdě večer. Neupřesnil zatím, zda na pražskou Ruzyni, nebo do Kbel. Ruská reakce na vyhoštění Rusů z ČR je silnější, než ČR očekávala, zmínil. Hamáček naznačil, že by Česko naopak mohlo přidat k 18 vyhošťovaným diplomatům z Prahy ještě jedno jméno - zástupce velvyslance Alexandra Zmejevského. Postup navrhne premiérovi Andreji Babišovi (ANO), podle něj je to pro ambasádu obrovská rána, funguje už jen konzulární úsek.

„Ve chvíli, kdy vám z ambasády odjede 20 lidí, a ta ambasáda nebyla nijak velká, ona je to sice velká budova, ale z hlediska obsazení jsme byli někde kolem 30 (…) Tu ambasádu to z principu paralyzuje. Jediné, co zůstalo fungovat, je konzulární úsek, což musí být. Skončil celý politický úsek, skončil celý hospodářský úsek,“ řekl pověřený ministr zahraničí Hamáček.

„My budeme řešit i takové praktické věci, jako jak zajistit chod ambasády, takže tam asi nasměrujeme nějaké diplomaty z generálních konzulátů, kteří nám v Rusku zůstali,“ pokračoval vicepremiér s tím, že pro ambasádu jako takovou je to velká rána.

Vyhoštěn byl i zástupce českého velvyslance Vítězslava Pivoňky, což je něco, co zřejmě Česko nenechá bez odezvy. „To, že nám vyhostili jeho (velvyslance, pozn. red.) zástupce, je něco, na co by Česká republika reagovat měla a to je něco, co chci probrat s panem premiérem,“ sdělil Hamáček.

K případnému vyhoštění samotného ruského velvyslance se ale zatím staví negativně. „Vyhoštění ruského velvyslance by byl ten nejsilnější krok. To znamená konec diplomatických vztahů. Rusové si to uvědomují, a proto náš velvyslanec vyhoštěn nebyl. Toto si nemyslím, že by bylo nejrozumnější,“ je přesvědčen vicepremiér. Připustil také, že diplomatické místa se možná obnovovat nebudou.

Silnější, než se čekalo

Češi vyhoštění z Moskvy by se měli vrátit v pondělí večer. Česká republika pracuje na vyslání vládního speciálu a řešit musí i transport jejich mazlíčků, koordinuje také odjezd Rusů vyhoštěných z Česka.

„Pracujeme na odeslání vládního speciálu do Moskvy, současně koordinujeme postup při odletu ruských zpravodajských důstojníků, jejich rodin a dalších, kteří by měli dnes opustit Českou republiku (…) Věřím, že se neobjeví žádná překvapení z ruské strany,“ uvedl šéf vnitra a zahraničí. Podle něj jde především o to zajistit bezpečný návrat českých pracovníků domů.

Kvůli celé věci ráno zasedal krizový štáb ministerstva zahraničních věcí. Hamáček totiž přiznává, že reakce Ruska je silnější, než se čekalo. „Je to víc diplomatů, než my jsme vypověděli zpravodajských důstojníků,“ podotkl a pokračoval: „Česká republika ale nic neprovedla, jsme obětí ruských operací. Oni možná tou razancí reakce dávají najevo, že jim vadí, že bezpečnostní síly rozbily obě rezidentury SVR a GRU.“

Odtajnění zprávy BIS není jisté

O kauze Vrbětice ráno Hamáček mluvil se zástupci Evropské unie. „Já jsem právě teď skončil svoje vystoupení na radě ministrů Evropské unie zahraničních věcí, kde jsem informoval své partnery o tom, co se stalo. O tom, jakou verzi zastává Česká republika, o tom, že jsme reagovali vyhoštěním 18 ruských zpravodajských důstojníků a požádal jsem naše spojence a přátele o výraz solidarity,“ řekl vicepremiér krátce po 10. hodině.

Zda někdo bude na základě českých informací jednat, se ale teprve uvidí. „Já očekávám, že i na základě toho vystoupení dnes se dozvíme další výrazy podpory a samozřejmě bude na členských státech a spojencích, zda k těm výrazům podpory přidají ještě nějaká konkrétní rozhodnutí,“ uvedl Hamáček. Výroky podle něj byly velmi silné a povzbuzují.

Video Epicentrum - Pavel Havlíček a Petr Pavel - Pavlína Horáková, Lukáš Červený

Případné odtajnění zprávy BIS dle jeho slov musí nejdříve projednat vláda, kompletnímu zveřejnění dokumentu nakloněn není.

„Tady proti sobě stojí dva zájmy. Zájem médií a občanů republiky pochopit, co se stalo (…) my se budeme muset dohodnout na vládě, jak naplníme ten požadavek informování veřejnosti a proti tomu samozřejmě stojí to, že ruská strana by neměla vědět všechno, co víme o operaci, protože se dá logicky čekat, že se bude Rusko bránit,“ míní Hamáček. Připomněl také, že stále probíhá aktivní policejní vyšetřování.

Sedm let starý případ

Česká republika se rozhodla vyhostit 18 ruských diplomatů kvůli podezření, že příslušníci ruské tajné služby se zapojili do výbuchu skladu munice ve Vrběticích z roku 2014.

Vyhoštěné pracovníky ruských tajných služeb pracujících v ČR pod diplomatickým krytím odveze ruský vládní Iljušin IL96, který přiletí z letiště Moskva Vnukovo kolem 15:00 a má plánovaný odlet v 17:00. Časy se mohou měnit. Pro české diplomaty odletí dnes do Moskvy ze Kbel vládní Airbus A319.

Diváci mohou sledovat v živém přenosu zde: https://www.mall.tv/ planespotting-letiste-praha/ planespotting-praha