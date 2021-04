Vrbětice ONLINE: Češi Rusům vyhostili i zástupce velvyslance. Unikl kompletní seznam jmen

Bývalý generální konzul v Moskvě: Babiš nahrává zájmům Rusů

"Pan premiér hledá cesty, jak minimalizovat ten skandál, jak snížit jeho dopad na náladu české veřejnosti. Jinými slovy, jak nahrávat zájmům Ruské federace. V zájmu Ruska je, aby byl jeho zločin co nejvíce rozmlžen a znejistěn. Aby se to nestalo jednoznačným faktem, formujícím veřejné mínění v České republice," upozorňuje pro iRozhlas.cz analytik a bývalý generální konzul v Moskvě Vladimír Votápek v narážce na Babišovo označení útoku ve Vrběticích za "útok na zboží", za což se premiér v úterý na tiskovce ve Sněmovně omlouval - svým způbobem, když z omluvy opět přešel do útoku proti médiím.

"Je to podobné okupaci v roce 1968, kterou veřejnost přes mnohé pokusy Ruska odmítá vnímat jako internacionální pomoc. Stejně tak je žádoucí, abychom si uvědomili, jakým zdrojem rizik pro nás Rusko je. Pan premiér dělá věc, která je přesně opačná. V podstatě dělá damage control (zmírnění škod - pozn. red.), ovšem v zájmu Ruské federace," uvedl Votápek.

"Připadá mi, že se skutečně snaží dělat všechno, jen aby z toho byl co nejmenší skandál, aby naše vztahy s Ruskem byly co nejméně ovlivněny. A po přečtení ruských komentářů vidíme, že tam není ani stín sebereflexe. Oficiální představitelé Ruska mluví o marasmu na české straně, o posluhování Americe. Je to neuvěřitelný útěk od reality, něco, co jsme zažívali naposledy v dobách Sovětského svazu," dodává analytik.