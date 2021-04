Výbuch ve Vrběticích je znovu téma číslo 1. Do vzduchu vyletěl nejprve jeden sklad, následně pak druhý. První výbuch si vyžádal dva lidské životy, na šest let pak zaměstnal nespočet policistů, zejména pyrotechniků a hasičů. Pyrotechnik a náměstek ředitele pyrotechnické služby Jiří Lačňák v rozhovoru pro Blesk.cz zavzpomínal na začátky, těžkou práci nebo i na to, jak si museli čistit cestu ke skladu.

16. října 2014 ráno došlo ve Vrběticích k výbuchu prvního muničního skladu číslo 16., ve kterém se nacházelo 50 tun munice. Nejdřív došlo k požáru, poté k menším výbuchům a následný, ten největší výbuch, sklad zničil. Nic z něj nezbylo.

Situaci okamžitě vzal do rukou celý Integrovaný záchranný systém, na místo vyjeli pyrotechnici a začali celou situaci řešit. 3. prosince téhož roku pak došlo k dalšímu výbuchu. Ten srovnal se zemí muniční sklad č. 12.

V rozhovoru pro Blesk.cz popsal náročnost zásahu pyrotechnik a náměstek ředitele pyrotechnické služby Jiří Lačňák. V den výbuchu byl mimo Českou republiku, druhý den už ale byl na místě a po celou dobu šestiletého zásahu tam pravidelně týden co týden jezdil.

Zásah byl ukončen po téměř šesti letech 20. září roku 2020. Vyžádal si dva lidské životy. 17. dubna premiér Andrej Babiš s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedli, že je do výbuchu zapojena ruská zpravodajská služba GRU.

Vzpomenete si na den, kdy došlo k prvnímu výbuchu?

Samozřejmě, že si na to vzpomínám. To je věc, která se asi úplně nezapomíná. V ten den jsem byl na zahraniční služební cestě. Ale průběžně jsem dostával informace o tom, co se stalo. Později večer jsem pak měl nějaké prvotní informace od kolegů, kteří na místě zasahovali. Druhý den ráno jsem už byl na místě z hlediska veškerých činností.

Jak jste reagoval? Řekl jste si, že to bude průšvih?

Když dostanete informaci o tom, že vybuchl muniční sklad, tak si to v první chvíli neumíte moc představit. Může to být malý rozsah, nebo i velký rozsah.

Co se dělo poté, co jste dorazil na místo? Hledali jste třeba cestu, jak tam vaše lidi pustit a neohrozit je?

To v tomhle případě úplně nejde. Riziko tam bylo od začátku až do konce. Vybuchl objekt s municí, výbuch sklad zcela zničil, zůstala tam jen základová deska, trosky a všude kolem munice. Přirovnal bych to k měsíční krajině plné sutin. Tím výbuchem došlo k rozsáhlé kontaminaci širokého okolí. Šlo jak o střepiny vybuchlé munice, tak i samotnou nevybuchnou munici až do velké vzdálenosti.

Jak velká ta vzdálenost byla?

Nejvzdálenější kus munice byl nalezen na hranici 1500 metrů od epicentra.

V prosinci došlo k dalšímu výbuchu. S tím jste asi moc nepočítali?

My jsme se obávali toho, aby nedošlo k dalšímu nechtěnému výbuchu rozházené munice. Ať už třeba nějakou zvěří, nebo z důvodu chemické reakce látek v munici, která byla vystavena požáru a dalším vnějším vlivům. Tohle jsme ale nečekali.

Jak se začínalo s čištěním té zanesené oblasti?

Nejdřív bylo důležité zjistit, co se vůbec stalo, v tom nám pomáhala letecká technika. Bylo zjištěno, kde k tomu došlo a musel se vymezit zasažený prostor. Následně se tedy zakázal vstup do oblasti.

Jak jste pracovali? V obleku, který používáte, nejde pracovat několik hodin v kuse…

Když jsme se do areálu chtěli dostat, museli jsme přijet po klasické komunikaci. Bohužel, všechny komunikace byly zasaženy municí. Metr po metru jsme si tak začali čistit silnici od munice a střepin. K přepravě jsme používali obrněná vozidla.

Ke skladu jsme se dostali až po několika dnech. V areálu jsme pak používali těžké pyrotechnické obleky, ty váží něco kolem 30 kilo. Velmi rychle jsme ale zjistili, že takto je to nereálné. A to jsme netušili, že tam budeme šest let. Od obleků jsme ustoupili a začali jsme používat balistickou vestu a přilbu. Sice nás to zatěžovalo, ale nějak nás to chránilo.

Co se změnilo po druhém výbuchu? Ohrozilo to už probíhající akci?

Především to akci zásadním způsobem zkomplikovalo. Došlo k výbuchu dalšího skladu a dalšímu rozhození obrovského množství munice. Už jednou očištěné silnice jsme museli složitě čistit znovu.

Určitě to bylo hodně psychicky náročné.

Každý z nás si uvědomoval rizika s tímto spojená. Ale patří to k naší práci, nikdo jiný tady není, kdo by to udělal. Nemohli jsme se vyhnout riziku výbuchu, tady to nebylo možné.

Nikdo z vás asi nečekal, že to bude trvat šest let?

Nečekal, to máte pravdu…

Když se teď zpětně podíváte na ten zásah, jak byste ho shrnul?

Já osobně jsem tam zasahoval šest let každý týden. Tu naši činnost jsem prakticky řídil ještě s několika dalšími kolegy. Bylo to velmi náročné, nejenom pro nás, ale i pro naše rodiny. Jsme útvar, který operuje po celé republice. Nemohli jsme se sebrat a všichni odjet do Vrbětic. Museli jsme se střídat v turnusech. Jednou tam byl někdo z Brna a Teplic, pak někdo z Prahy nebo z Olomouce.

Víte, co se ve skladech skladovalo? Myšleno jako typ munice.

Tato otázka již byla opakovaně probírána v médiích i při různých tiskových konferencích velitele zásahu. Obecně lze říci, že se jednalo o různé typy dělostřelecké, letecké i pěchotní munice.

Jak se taková munice skladuje.

To je velmi široká otázka. Pro skladování munice platí zásady vyplývající z právních předpisů.

Je možné, že by došlo k samovznícení či k samoodpálení? Co by to případně mohlo způsobit.

K této otázce se nemohu vyjadřovat, vzhledem ke stále probíhajícímu vyšetřování.

Jak si, jako pyrotechnik, vysvětlujete druhý výbuch? Mohla by k tomu pomoci první exploze?

K této otázce se nemohu vyjadřovat, vzhledem ke stále probíhajícímu vyšetřování.

Hodně vám pomohli i hasiči. Používali jste i jejich speciální tank?

Fungovali jsme v takovém tandemu. My, jako pyrotechnici, jsme jezdili v našem policejním obrněném vozidle, za námi v závěsu jezdil hasičský tank. Bylo to proto, kdyby došlo výbuchu, ke zranění nebo k požáru. To bylo velké riziko. Ten tank byl neustále s námi, dělal nám takové jištění.

Poté došlo k nákupu speciální techniky i pro vás. Co se koupilo jako první?

Sutiny objektu byly plné tisíců kusů munice, to pro nás představovalo obrovské riziko. Nešlo v nich hrabat lopatami. A dospěli jsme k tomu, že by bylo dobré zakoupit novou techniku, která bude jak obrněná, tak i dálkově ovládaná. Hasiči koupili těžký obrněný nakladač, který sutinu naložil a poté roztahal. Ten byl určen pro tu hrubou manipulaci. Policie pak koupila traktorbagr, taky obrněný a dálkově ovládaný, to pro nás bylo asi nejdůležitější. A ten byl dobrý v tom, že byl určený k té jemné práci. Velký bagr by se nedostal do kráteru plného munice. Problém byl i se svahy v okolí skladů, tam byla munice různě zapíchaná.

Hodně nám pomohla i speciální osmikolová Tatra, která se ale nekupovala kvůli tomuto zásahu. Je taky balisticky zodolněná a pomohla s transportem munice.

Jak se ta nalezená munice likvidovala?

My jsme si nechali vyrobit speciální zařízení, díky kterému se nalezená a nasbíraná munice mohla převážet, aniž by hrozilo, že vybuchne. Tohle zařízení nám pomohlo z munice odstranit zapalovače. Je to unikátní zařízení, které vzniklo na základě našich parametrů. A hodně se nám osvědčilo, nahradilo naši ruční práci. Tady pracoval stroj, my jsme se mohli schovat v úkrytu.

Kam se munice poté převážela?

V tom areálu nebylo možné tisíce kusů munice zničit, tu krajinu by to úplně zdevastovalo. Dělali jsme to tak, aby munice nevybuchla. A taková munice se pak odvážela do vojenského újezdu Libava. Tam se poté hromadně ničila.

Jak probíhalo odpalování v Libavé?

Činnost ve vojenském újezdu Libavá probíhala tak, jako při běžném hromadném ničení munice v jiných případech. Munice je opatrně uložena do vyhloubených jam, k ní je přiloženo odpovídající množství trhavin s iniciátory, dle typu munice je případně provedeno tzv. „nakrytí“ zeminou (pro snížení účinků výbuchu a rozletu střepin) a z bezpečné vzdálenosti odpáleno.

Jak se odpaluje na dálku? Případně jestli je možné, že by na místě bylo detonační zařízení s časovačem na tři měsíce. Jaký je tam pro to zdroj na tak dlouhou dobu?

K této otázce se nemohu vyjadřovat, vzhledem ke stále probíhajícímu vyšetřování.