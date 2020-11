† Žena, 24 let, zavražděna svým přítelem (23 let) z Karvinska. Tělo mrtvé dcery našla její matka v peřináči, r. 2008.

† Romana S., 20 let, byla ubodána 16 ranami expřítelem (22 let). Dívka se s mužem před rokem rozešla, on ji sledoval, vydíral, vyhrožoval zabitím, posílal SMS. Policie odložila tři trestní oznámení, rok 2008.

† Olga, 37 let, byla v březnu 2007 doslovně skalpována druhem S. B. Vrchní soud v Olomouci mu v r. 2008 za ubití ženy a napadení bezdomovce vyměřil trest 24 let.

† Mária O., 41 let, ze Slovenska, utekla před svým násilnickým manželem. Muž ji v lednu 2008 doslova ukopal v Třinci. Opakovaně ji bil, házel po ní noži, měla 5 bodnořezných ran. Muž dostal výjimečný trest, dopouštěl se násilí i na vlastní matce (odsouzen na 17 let).

† Žena, 74 let, byla ubodána do zad svým synem Miloslavem z Klatovska 8. března 2008. Muž tělo matky v noci odvezl a hodil do strouhy (odsouzen v r. 2008 na 13 let).

† Marcela, 41 let, zavražděna manželem v r. 2010 (mnohočetná zranění hlavy a trupu).

† Blanka, 44 let, taxikářka, chovatelka psů z Havířova ubitá manželem tupým předmětem do hlavy, následně dána do auta, které její muž pak zapálil. Její muž jí často vyhrožoval smrtí (rok 2010).

† Paní V., 28 let, zavražděná matka dvou malých dětí v rozvodovém řízení. Manžel ji vylákal na chatu na Benešovsku v srpnu 2009, tam ji polil benzínem a zapálil. (Odsouzen v roce 2010 na 14 let.)

† Irena Neffová., 28 let, dcera slavného spisovatele Ondřeje Neffa měla koncem února odejít z domova a zmizet. Manžel tehdy srdceryvně prohlašoval, že nechápe, jak mohla opustit jeho a jejich tehdy osmnáctiměsíční dcerku Dominiku. Ve skutečnosti ji uškrtil šňůrou od videa a tři týdny předstíral, že se žena ztratila. (Odsouzen na 13 let.)

† Veronika, 26 let, zavražděna bývalým druhem z Ostravy. Muž ji střelil do hlavy před dítětem. Žena na něj předtím podávala trestní oznámení, muž byl stalker. Odstěhovala se od něj, trestní oznámení podal i její bratr, že ji agresor opakovaně bije a pronásleduje. (Pachatel odsouzen v roce 2009 na 14 let.)

† Ladislava, 42 let, zabita svým manželem na Kolínsku (16.4.2009). Ten si počkal, až si lehla, bodnul ji do břicha a do srdce dvaceticentimetrovým nožem. Zůstaly po ní 3 dcerky. 0dsouzen na 10,5 let, v lednu 2010 mu byl trest přerušen na 1 rok kvůli nemoci.

† Jana, 47 let, ubodána bývalým partnerem, skrýval se několik měsíců, oběsil se. (rok 2009).