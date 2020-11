Vyhrožování, nucení k sexu, bití, neustálá kontrola a zakazovaní návštěv. I to může pro někoho znamenat život s partnerem. Jedinou záchranou pro tyto ženy i muže bývala pracovní doba svého protějšku nebo jeho výlety za kamarády a do hospody. Koronakrize jim ale tyto chvíle úlevy sebrala a jak zmiňují organizace, které pomáhají obětem domácího násilí, život se pro ně stal nesnesitelným. Frekvence hovorů na linky bezpečí se kupříkladu zvýšila o 40 procent a vedle fyzického týrání nyní převládá týrání psychické. Co je ale skličující, je výsledek průzkumu, který ukazuje, že řada lidí považuje téma za přeceňované. A tak se i Blesk Zprávy snaží dnes u příležitosti Mezinárodního dne násilí proti ženám na problematiku upozornit.

Domov má být místem odpočinku, pocitu bezpečí a lásky. Především nyní v době koronavirové to platí dvojnásobně. Pro někoho je ale domov místem utrpení, ze kterého nyní kvůli epidemiologickým opatřením není úniku. Podle řady průzkumů se zvýšil počet žádostí o pomoc obětí domácího násilí o 40 procent, přičemž vedle toho leží fakt, že se těmto ženám i mužům hůře dostává pomoci.

„Ve většině přijatých hovorů zažívali klienti určité problémy ve vztahu již dříve a situace nyní eskalovala. Nejedná se tedy (až na výjimky) o situace, kdy by se v dříve harmonické m vztahu nyní objevilo násilí poprvé. Často se klientky a klienti svěřují s tím, že se násilný partner chová stále stejně, ale jeho nepřetržitá přítomnost způsobuje, že se situace stala nadále nesnesitelnou,“ popisuje Blesk Zprávám současnou situaci právnička Lucie Albrechtová z organizace Bílý kruh bezpečí, která obětem domácího násilí pomáhá.

Albrechtová dodává i čísla. „Z porovnání hovorů přijatých na naší nonstop telefonické Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 v měsících srpnu a říjnu letošního roku, je možné opravdu vypozorovat určitý rozdíl mezi oběma měsíci,“ uvádí s tím, že se o třetinu zvýšil počet klientů, kteří zažívají umocněné psychické násilí.

„Pandemie způsobila větší míru izolace, větší kontrolu násilníka, dopad v ekonomické oblasti, ale zhoršila i možnosti pomoci (...) Pro mnoho žen a dětí je nejen v současné době domov nebezpečným místem,“ potvrzuje tato zjištění i Branislava Marvánová, vedoucí Informačního a poradenského centra organizace ROSA. Podle ní se nyní zvýšil počet žádostí o pomoc online, ale narostla i touha po informacích, co vlastně je domácí násilí.

Čelí urážkám, hrozbě smrti i vynucenému sexu

Socioložka z Akademie věd Blanka Nyklová ve spolupráci s nadací Vodafone sestavila žebříček typů domácího násilí. Nejčastěji zmiňovaným, ale i okolím braný jako nejzávažnějším je jakýkoliv typ fyzického týrání. „Jedná se o škrcení, fackování, ničení osobních věcí, ke kterým má oběť citové pouto, kopání, tahání za vlasy, zamezovaní pohybu, ale i odmítnutí pomoci při zranění,“ vypočítává Nyklová.

V ČR zažila nějakou formu fyzického násilí podle průzkumu koalice NeNa pětina týraných. Nějakou formu domácího násilí pak každá pátá Češka. Co je ale drastičtější, je fakt, že téměř polovina obětí se setkává s psychickým týráním. „Může se jednat o nejrůznější druhy nadávek, ponižování, vulgarit, nebo i o kontrolu a chorobou žárlivost,“ dodává Albrechtová.

Video Pomoc pro týrané seniory: Advokát zdarma může tyrana dostat do i vazby - Markéta Volfová, Lukáš Červený

Pro představu, reálné oběti se svěřili například s tím, že jim partner psal či volal do práce, aby jim vyhrožoval svým odchodem či trestem, pokud půjdou po práci ven s kolegy. Zakázal jim užívat sociální sítě i se setkávat s rodinou a přáteli. Doma je pak plísnil za každou malou chybičku a utahoval si z jejich vzhledu i intelektu.

„Jedním z příběhů, u nichž známe konec i nový začátek, byl příběh mladé ženy, kterou fyzicky i psychicky týral partner. Partner ji bil, zamykal doma, zakazoval jí nosit sukně a používat make up. Tato žena kvůli němu jako velmi mladá odešla od rodičů, kterým se tento muž vůbec nelíbil. Byla přesvědčena, že se na ni rodiče stále zlobí a budou jí vytýkat, že byla hloupá,“ vypráví Albrechtová Blesk Zprávám s tím, že na Bílý kruh bezpečí obrátili právě rodiče této dívky a její přátelé, čímž se jim povedlo, aby se o případ začala organizace zajímat a dívku z toxického vztahu dostala ven.

Tímto ale výčet forem domácího násilí nekončí. Nyklová zmiňuje i sexuální a ekonomické násilí. Obě tyto formy se překrývají s psychickým i fyzickým násilím. Patří k nim nucení k sexu, ale i k nelichotivým a ponižujícím sexuálním praktikám. K ekonomickým pak Nýklová řadí bránění ke studiu či práci, omezování přístupu ke společným financím, ale i kontrolování osobních výdajů. Důležité je také zmínit, že se formy překrývají a kombinují.

Muži považují téma za přeceňované, roli hraje vzdělání

A jak to vlastně je s vnímáním domácího násilí u Čechů? Podle nejnovějšího průzkumu agentury Focus připadá 85 procentům oslovených respondentů tento fenomén jako vážný problém. „Ukazuje se, že za závažný jej považují ženy, naopak za přeceňovaný jej s kombinací s odpovědí o tom, že nejsou na tuto otázku schopni odpověď, považuje až 21 procent mužů,“ uvedla Nyklová.

Na dotaz Blesk Zpráv, zda-li hraje roli postavení ve společnosti, Nyklová dodává, že se ukázalo, že závisí především na vzdělání člověka. „Ukázalo se, že mezi lidmi, co to považují za přeceňované, jsou střední řídící pracovníci a manuálně pracující,“ uvedla s tím, že by ale byly jen dohady říci, že ti, co považují téma za přeceňované, se domácího násilí dopouštějí.

Facky, kopání, rány pěstí či smýkání za vlasy působí újmu podle 81 procent žen a 65 procent mužů, nucení k sexu a nechtěným sexuálním praktikám vidí jako újmu 79 procent žen a 59 procent mužů. Nadávky, ponižování a obviňování vnímá jako újmu 61 procent žen a 40 procent mužů, omezení přístupu k penězům 37 procent žen a 27 procent mužů.

Ženy, ale i muži si z takového jednání mohou odnést šrámy na těle i na duši. Nehledě na to, že některé fyzické i psychické útoky mohou stát oběť život, jak zdůrazňuje Marvánová.

Kam se můžete obrátit pro pomoc?

ROSA

Telefonická linka pro ženy-oběti domácího násilí – 602 246 102 a 241 432 466 Přidaná linka v době nouzového stavu – 739 709 764

Bílý kruh bezpečí

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, nonstop – 116 006

Persefona

Odborné poradenství pro oběti domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání v Jihomoravském kraji – 737 834 345 a 545 245 996 Acorus

Nonstop telefonická linka pro oběti domácího násilí – 283 892 772

Magdalenium

Odborné poradenství a pomoc obětem domácího násilí – 776 718 459

proFem

Linka poradenství a pomoc obětem domácího násilí – 608 222 777

Nemůžete volat?

Stáhněte si aplikaci Bright Sky CZ. Pomůže najít podpůrné služby a umožní diskrétně kontaktovat policii.