Mirka (23) se v devatenácti letech zamilovala do ženy. Kvůli ní se i přestěhovala do jiného města a na čas utlumila i svou slibně se rozvíjející hudební kariéru. Svého rozhodnutí začala litovat, když ji začala partnerka fyzicky i psychicky týrat. Z dvouletého vztahu si Mirka odnesla jizvy na paži a nyní chce upozornit na to, že domácí násilí se týká i stejnopohlavních párů. Neziskové organizace, které Blesk Zprávy oslovily, připouští, že gayové a lesby se na ně obrací zřídka. Přesto jim vzkazují, že jsou připravené pomoci i jim.

Mirka (23) z Prahy sice měla vztahy s muži, ale v 19 letech se zamilovala do ženy. „Poznala jsem ji na facebookové stránce Lesby sobě. Dlouho jsme si psaly, pak jsem za ní přijela do Ostravy, kde žila. Jí bylo 21, mně se líbilo, že mám starší přítelkyni. Byla to moje první láska, první zkušenost se ženou. Proto jsem asi nedokázala jen tak odejít,“ začíná mladá žena své vyprávění.

Nejdřív pár prožíval vztah na dálku. „Už v té době se neustále ptala, zda jí miluji, pořád to chtěla vědět, pořád chtěla ujištění o nějakém citu,“ říká Mirka. Pak se obě dívky přestěhovaly do Brna a začaly spolu žít. Mirka sice začala v Brně studovat hudbu, ale také pracovala v callcentru. Musela totiž svou partnerku také živit.

Odtržení od přátel a od rodiny

„Ano, nejdřív ten vztah byl krásný. Jenže postupně jsem začínala vidět věci, co předtím ne. Musela jsem se o partnerku finančně starat, vše platit. Ona příliš neuklízela, nestarala se o sebe. Do práce sice chodila, ale platila jen nájem, to bylo asi vše,“ vypráví Mirka.

Už v té době jí partnerka neustále psala a volala, žárlila, pokud Mirka dostala jako houslistka nabídku na nějakou hudební šňůru.„Odřízla mě od přátel, rodiny, žárlila i na moje housle. Když mi nabídli, abych šla hrát např. do Číny nebo Německa na nějaký čas, vždy se zhroutila, plakala,“ přibližuje citové vydírání Mirka.

Mirka tak přicházela nejen o peníze, ale i o možnost profesně v hudbě růst a dodnes toho lituje. „Když jsem byla mimo domov, tak mi posílala fotky mužů s dotazy, zda bych na tohle vlezla,“ pokračuje Mirka ve své zpovědi. Později už začala Mirka utíkat za rodiči zpět do Prahy, kde si pořídila i byt a chtěla od partnerky utéci. Jenže ta to zjistila.

Mirka: Nahou mě vyhnala na balkon

Ve vztahu začaly být na denním pořádku i fyzické potyčky.

„Dodnes mám na rukou jizvy, i když jsem si na ně dala tetování, je to vidět. Když jsme se hádaly, ona mě fyzicky napadala, strašně škrábala a tahala mě za vlasy,“ svěřuje se Mirka s tím, že partnerka ji nutila i k sexu, i když neměla ona sama chuť.

„Jednou jsme byly na výstavě a já se tam bavila s nějakým mužem. Ona mi doma udělala scénu a já jí řekla, že jsem asi bisexuální. To jsem neměla dělat. Začala mě mlátit a nahou mě vyhnala na balkon,“ vzpomíná Mirka na jednu scénu, po které se vzbudila s modřinami v obličeji. Expartnerka jí dokonce jednou ohrožovala žiletkou. „Sama se s ní i pořezala, občas stála v okně s tím, že vyskočí,“ dodává Mirka.

Domácí násilí se týká všech

Nabízí se otázka, proč Mirka nepožádala o pomoc, nebo proč neodešla. „Nechtěla jsem, aby to přátelé nebo rodiče věděli. Styděla jsem se za to. Navíc občas jsem měla pocit, že jsem něco udělala špatně a zasloužila si to. Navíc když se vám pak ten druhý omluví, tak si říkáte, že vás má rád. A není lehké odejít, když už spolu bydlíte,“ vyslovuje Mirka argumenty, které má každá oběť domácího násilí, bez ohledu na to, zda je heterosexuální nebo homosexuální.

Nakonec Mirka přece jen sebrala sílu a odstěhovala se. Samozřejmě se to neobešlo bez nadávek a scén. Nejvíce mladá žena lituje, že přišla o dva roky svého života, kdy mohla pracovat na své kariéře. Nyní chce hlavně upozornit na to, že domácí násilí se týká nejen heterosexuálních, ale i homosexuálních párů.

„Je jedno jestli je člověk gay, bi nebo hetero, pokud se něco takového ve vztahu děje, lidé by si měli co nejdřív uvědomit, že to, co se jim děje, není normální. Teď, kdyby mi někdo dal facku, tak se seberu a ze vztahu odejdu. Ale předtím mi to přišlo tak, že bych to asi neměla tak hrotit,“ myslí si Mirka.

Na otázku, zda má ze své expartnerky strach, odpovídá, že před dvěma lety by možná měla, ale nyní už se nebojí.

Neziskovky: Lesby se na nás obrací zřídka

Blesk Zprávy oslovily neziskové organizace, které pomáhají obětem domácího násilí. Všechny se shodly na tom, že oběti násilí ze stejnopohlavních párů si o pomoc říkají málokdy.

„Velmi zřídka se stane, že se na nás obrátí žena, oběť domácího násilí - týraná svou partnerkou. Co se týče stejnopohlavních párů ( oběti domácího násilí)- mohou se na nás obracet pouze ženy, oběti domácího násilí, pokud se jedná o muže mohou se obracet na Intervenční centra pro ohrožené osoby či na Bílý kruh bezpečí,“ řekla Blesk Zprávám Zdena Prokopová z centra ROSA.

„Lidé se zkušeností partnerského násilí v partnerství stejného pohlaví se na nás obracejí velmi zřídka, za svou praxi v oboru mám z poraden zkušenost pouze se dvěma ženami , které byly týrány svou partnerkou, jednalo se v jednom případě výlučně o psychické násilí, v druhém i o těžké fyzické násilí,“ přibližuje ojedinělé případy z praxe Dana Pokorná, vedoucí sociálních služeb proFem.

Markéta Vitoušová, vedoucí poradny z Bílého kruhu bezpečí naopak potvrzuje, že se s domácím násilím u homosexuálních párů setkávají. „Avšak nevedeme si žádnou statistiku v tomto směru. Obrátit se na nás může kdokoliv, kdo je obětí kriminality či osobou ohroženou domácím násilím. Služby poskytujeme diskrétně a bezplatně,“ vzkazuje obětem Vitoušová.

Nebojte se říct o pomoc, vzkazují odborníci

„Lidé ze stejnopohlavních párů se na nás obracejí zcela výjimečně. Za svou desetiletou praxi v azylovém domě pro oběti domácího násilí, si vybavuji jednu klientku, která přišla s touto problematikou. Nicméně samozřejmě, pokud se na nás taková žena obrátí, poskytneme odborné sociální poradenství, právní informace, psychoterapii. V případě potřeby ubytování v azylovém domě s utajenou adresou,“ říká Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky centra ACORUS.

„Dynamika násilí v homosexuálních vztazích je podobná jako u heterosexuálních párů, také se na jedné straně objevuje moc a kontrola a na druhé zejména strach. Každopádně naše poradna je určena lidem, kteří mají zkušenost s násilím ze strany svého partnera nebo partnerky, ať už se jedná o pár stejnopohlavní nebo s rozdílným pohlavím,“ ujišťuje oběti Pokorná z proFem.

Jste obětí domácího násilí nebo máte pocit, že máte ve svém okolí oběť násilí? Obraťte se na některé z těchto organizací:

ROSA

Telefonická linka pro ženy-oběti domácího násilí – 602 246 102 a 241 432 466 Přidaná linka v době nouzového stavu – 739 709 764

Persefona

Odborné poradenství pro oběti domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání v Jihomoravském kraji – 737 834 345 a 545 245 996

Acorus

Nonstop telefonická linka pro oběti domácího násilí – 283 892 772

Bílý kruh bezpečí

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, nonstop – 116 006

Magdalenium

Odborné poradenství a pomoc obětem domácího násilí – 776 718 459

proFem

Linka poradenství a pomoc obětem domácího násilí – 608 222 777

Nemůžete volat? Stáhněte si aplikaci Bright Sky CZ od Nadace Vodafone. Pomůže najít podpůrné služby a umožní diskrétně kontaktovat policii.