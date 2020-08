Mužova agresivita se neustále stupňovala. V roce 2019 svou partnerku bil dlouhé tři hodiny, škrtil ji a držel jí nůž pod krkem. Skončila s obrovskými modřinami. To vše jenom proto, že byl v noci pařit a domů se vrátil namol opilý. Neustále se k ní choval jako by byla předmět a ne živý člověk. Poté ji násilím nutil k tomu, ať si nechá udělat tetování s jeho jménem. Otec a macecha nechali vyhladovět dcerku s Downovým syndromem k smrti: Další obvinění po pitvě dítěte!

To nejděsivější hlásalo: „Majetek AJ Whartona!“ Nakonec jich měla chudinka devět. Dodnes tyto čmáranice a nesmysly hyzdí její tělo. Tyran byl nakonec poslán do vězení na 21 měsíců. K tomu vyfasoval navíc desetiletý zákaz přibližovat se nebo jakkoliv kontaktovat nebohou Nicolu. Ze začátku se přitom choval jako mílius.

Nejdřív se k ní choval jako k princezně

„První rok byl perfektní. Choval se ke mně jako k princezně. Ale dalších pět let bylo jako život v pekle. Prostě se změnil. Nevím, co za tím bylo. Myslím si, že čekal, až zpohodlním. Věděl, že nikam nepůjdu. Bylo to citové vydírání a všechny druhy zneužívání. Kontroloval každý aspekt mého života," řekla Nicole Daily Mailu.

„Bydlel za rohem a viděl do mého domu z toho jeho. Snažil se mě zastavit od toho, abych si našla kamarády. Kontroloval všechno. Kam jsem šla a s kým jsem mluvila. Bral mi mou kreditní kartu. Byl stoprocentní narcis,“ pokračovala.