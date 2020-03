Detaily vraždy kadeřnice Jitky z Brodu: Manžel ji prý zalehl a nahou hodil do rybníku! To vše kvůli jiné ženě?

Chtěl se zbavit své ženy kvůli jiné? Otovi za vraždu hrozí 20 let (Autor: Profimedia, Policie ČR)

Manžel Ota Z. měl zabít svou manželku Jitku doma v posteli! Nahé tělo pak údajně naložil do auta a hodil i se závažím do vody. Vše měl udělat kvůli jiné ženě. Přinejmenším si to o něm myslí policie.