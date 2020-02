Češka Zdenka odjela se svými dcerami na slunnou Sardinii, aby tam začala nový život. Pobyt na italském ostrově se jí však stal osudným. Jednačtyřicetiletá Češka se tam seznámila s Italem Francescem B. D. F., známým také jako Velký Jim.

Přezdívku si pětačtyřicetiletý Ital vysloužil díky své vášni pro posilování. Zdenčin vztah s Italem, který měl v minulosti opletačky se zákonem, se nevyvíjel šťastně. Muž se k ní měl chovat násilně a fyzicky ji týrat. Zdeňka proto měla požádat o soudní zákaz přibližování. Podle informací italského deníku La Nuova Sardegna však Zdenka čtrnáctého února měla před soudem prohlásit, že se chování jejího bývalého partnera zlepšilo a že mu prý odpustila.

Vražda Zdenky (†41) na Sardinii: Před smrtí chránila dceru vlastním tělem! Mrazivá slova žalobce

Druhý den se svým expřítelem měla strávit odpoledne. Setkání však zřejmě nedopadlo dobře, protože žena zavolala policii, která přijela k ní domu. Policisté dokonce podle již zmíněného italského deníku s Francescem mluvili po telefonu a varovali ho, aby se k ženě již nepřibližoval . „Z žádného důvodu se ke Zdence nepřibližujte,“ měl říci policista muži.

Hrůzné svědectví vraždy Češky: Pomozte mojí mamince, křičela dcerka Zdenky (†41)

Ovšem poté, co policisté odjeli pryč, se muž vrátil ke své expartnerce a brutálně ji napadl. Pitva prokázala, že před smrtí utrpěla údery do nosu, brady, lícní kosti a někdo ji kopl do zad. Navíc utrpěla modřiny na rukou a pažích, což podle koronera nasvědčuje tomu, že se bránila. Podle vyšetřovatelů měla Zdenka před násilníkem se svými dcerkami prchnout ze svého bytu a hledat pomoc v tamním baru. Právě tam ji Francesco údajně pobodal, prý před očima svědků, které paralyzoval strach.

„Pomozte mé matce, pomozte mé matce,“ křičela podle slovenských portálů jedna z jedenáctiletých holčiček. Právě jednu z nich měla Zdenka bránit vlastním tělem před ostrou čepelí. Vyšetřovatelé nevylučují, že se agresor snažil zasáhnou i ji. Umírající ženu Ital naložil do vozu i s jejími holčičkami, které se dívaly na to, jak jejich máma pomalu umírá. Čepel ženě propíchla plíci. Kdyby Zdenku útočník odvezl do nemocnice, nejspíš by útok přežila, takto ale po 40minutové agonii zranění podlehla.

Vražda Zdenky (†41) na Sardinii: Svého vraha před smrtí hájila u soudu

Běsnění pětačtyřicetiletého Itala skončilo zhruba po dvanácti hodinách, kdy ho policie našla na parkovišti u supermarketu i s dcerkami zesnulé Zdenky. „Nechtěl jsem zabít Zdenku, ty dvě dívky byly pro mě jako dcery,“ měl se hájit muž. Podle žalobce ale rozhodně nejednal v afektu a svůj čin si naplánoval jako pomstu. Francesco byl obviněn z vraždy, únosu dívek, odporu vůči veřejným činitelům a z nelegálního držení zbraně. Byl zatčen a vzat do vazby.