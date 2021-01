Koronavirus ONLINE: Pokles skóre „psa“ na 85. A problém skiareálů v ČR míří na vládu

Dobrý den. Babišova vláda na prvním zasedání po Novém roce posoudí, jak se o svátcích vyvíjela epidemie koronaviru, kvůli které nyní v Česku platí nejvyšší stupeň rizika. Znamená zavření služeb a většiny obchodů či omezení shromažďování na veřejnosti na dvě osoby a distanční výuku pro většinu školáků.

Ministři dnes budou jednat o kompenzacích pro některé, dosud opomenuté obory, například provozy skiareálů. Dnes by nicméně vláda neměla rozhodovat o případném posunu v opatřeních, vláda by se kvůli tomu měla sejít v tomto týdnu na mimořádném jednání. Naposled o přechodu do 5. stupně protiepidemického systému rozhodovala 23. prosince.