Před sto lety šel Rudolf Těsnohlídek s přáteli do Bílovického lesa uřezat jedličku. Místo ní nalezli odložené sedmnáctiměsíční děťátko – dostalo jméno Ludmila. Dítě by zemřelo, kdyby jej nenašli. „Uslyšeli tenounký hlas Lidušky, podařilo se jim zachránit lidský život,“ řekl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Jedle měří 13 metrů

Tradice stromů na náměstích byla založena Rudolfem Těsnohlídkem. „Poté, co nalezl opuštěnou Lidušku, vznikl nápad postarat se o opuštěné děti. Vytvořil tradici stromu republiky, pod kterým je sbírka pro opuštěné děti, a díky této sbírce vznikl dětský domov Dagmar,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Letošní vánoční jedle je 13 metrů vysoká a stará 25 let. Strom byl do Brna převezen z Bílovic. Jeho pěstování a převoz byly složité. Vánoční strom by měl být pěstován speciálně na uvolněném prostoru, aby byl stabilnější, měl pravidelnou korunu a neztrácel jehličí. Když se kácí, nesmí spadnout na zem. Musí se také opatrně převážet, aby se větve nepolámaly.

