Moravské náměstí opět ožilo obřím vyhlídkovým kolem, které připomíná to vídeňské a měří 33 metrů. Poprvé náměstí ozdobilo v loňském roce, letos ovšem sezónu zahájilo mnohem dříve, už v říjnu

Loni sloužilo kolo pouze během adventu. „V minulém roce jsme zaznamenali veliký zájem veřejnosti. Chtěli jsme proto letos kolo instalovat o něco dříve. O celoročním provozu však neuvažujeme. Podle provozovatele kola není leden až březen ideální pro tyto atrakce,“ vysvětluje tisková mluvčí Brno-střed Kateřina Dobešová.

délka: 00:13 Video A zase se točí! Obří kolo Brňané milují, užijí si ho do 23. prosince mm

Až na Hády

Obří kolo nebylo letos uvedeno do provozu v souvislosti s adventem, ale s výročím 100 let založení Velkého Brna a třiceti let vyhlášení Městské památkové rezervace Brno. „Příjem z provozu vyhlídkového kola využijeme k financování kulturních akcí a zařízení,“ uvedl Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

Při krásném počasí vidíte nejen střed města a hrad Špilberk, ale dohlédnete dokonce až na vysílač Hády. „V kabinách kola je instalováno schéma s popisem dominant. Informuje o významných památkách města, které je možné z kola vidět,“ řekla Dobešová a dodala, že loni se projelo tisíce lidí.

Dospělí za stovku

Brňané si projížďku užijí do 23. prosince, kdy končí trhy na Moravském náměstí. Pouze od 10. do 22. listopadu bude provoz přerušen kvůli přípravě adventních trhů. „Pokud bude mimořádně ošklivo, může se stát, že v určitou dobu kolo nepojede,“ doplnila Dobešová.

Kolo je připravené k jízdě denně od 10 do 20 hodin, v případě zájmu může být prodloužený provoz až do 22 hodin. Děti do 100 cm výšky jezdí zdarma, dospělí zaplatí 100 korun.