Štír

Pokud se nebudete do detailu šťourat v nepříjemných rodinných záležitostech, bude atmosféra na jedničku. Pak už všechno záleží na vás. S rodinkou byste měli něco podniknout, protože se doma nudíte. Klidně by to chtělo kapku adrenalinu, super!