Ze Starého Lískovce a Bohunic zamíří tramvaje už brzy až do univerzitního kampusu a fakultní nemocnice. Znamenat to bude komfortnější cestování, konec natřískaných a zpožděných trolejbusových a autobusových linek. V Brně v pondělí symbolicky kopli do země, i když stavba nové tramvajové trati začne až příští rok na jaře.

Stavební firma nyní provádí sondy, aby zjistila vedení inženýrských sítí a mohla pracovat na jejich přeložkách. „První tramvaje by měly k nemocnici vyjet za tři roky,“ řekl generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Náklady na stavbu představují 1,4 miliardy korun, přičemž 85 procent nákladů se podaří uhradit z evropských dotací.

Stavba MHD, která nemá obdoby

Areál kampusu se začal rozvíjet zhruba před 15 lety. K fakultní nemocnici a ubytovně zdravotních sester přibyl kampus Masarykovy univerzity s několika fakultami, velké nákupní centrum, Moravský zemský archiv a několik administrativních budov, které jsou sídlem řady firem včetně například Kiwi.com.

„Jedná se o stavbu, která nemá z pohledu MHD v novodobých dějinách Brna obdoby. Jsem rád, že v nás Brno vložilo důvěru a pověřilo dopravní podnik, aby stavbu zajistil," upozornil Havránek.

Nová Jihlavská a Nemocnice Bohunice

Trať se odpojí od současné zhruba v místě dnešní zastávky Osová, která se přesune blíže k městu. Poté se zanoří do tunelu, který bude ústit u nemocnice. Tunel bude dlouhý 619 metrů a bude v něm jedna podzemní stanice s názvem Nová Jihlavská.

Konečná zastávka ponese jméno Nemocnice Bohunice, ze které už dnes vyjíždí řada trolejbusových a autobusových linek. Cesta tramvají linkou 8 bude trvat od hlavního nádraží zhruba 15 minut. V budoucnu by měla cestování do kampusu také usnadnit lanovka od pisárecké vozovny, jejíž stavba se připravuje.

Sociální sítě glosují

Informace o začátku projektu vyvolala mezi Brňany na sociálních sítích velkou diskuzi. „Dostupnost nemocnice je tragická, je dobře, že se to pohne,“ nechala se slyšet diskutující Zuzana. Jiní ale nevěří, že termín dokončení tratě do tří let je reálný a další rovnou netají rozpaky, že se vše řeší až nyní. „Co na to říct? Že už to mělo být dávno jako spousta jiných staveb,“ povzdechl si třeba Vratislav.

