Tramvajová trojčata, dlouhá jako půl fotbalového hřiště, jezdí na lince 1. „Máme v kurzu jednu soupravu. Trasu mezi Řečkovicemi a Bystrcí, která je v Brně nejdelší, urazí za 53 minut,“ řekl provozní ředitel dopravního podniku Jan Seitl.

Denně se „trojčata“ otočí na lince osmkrát. „Pokud jede souprava úplně plná, vejde se do ní 330 lidí,“ přiblížila mluvčí dopravce Hana Tomaštíková.

Lidem se líbí

Novinka se Brňanům zamlouvá. „Od řidičů i cestujících máme zatím skoro samé dobré ohlasy,“ poznamenala mluvčí.

Jestli dopravní podnik nasadí trojčata do pravidelného provozu i po prázdninách, se rozhodne na konci srpna. „Vyhodnotíme všechna pro a proti. Příští týden se chceme ptát cestujících, co na soupravu vlastně říkají,“ uzavřel provozní ředitel Seitl.

„Je fajn, že v dnešním rozkopaném Brně se nás najednou sveze víc a nemusíme dlouho čekat na další nacpaný spoj,“ má už teď jasno Brňan Lukáš Černý (36).

Unikát, jaký v Brně ještě nejezdil

Tramvaj sestavená ze tří vozů T6 je unikátní. V Brně nikdy souprava složená ze tří vozů tohoto typu nejezdila. Podobné tramvaje se třemi vozy již zkoušeli v Ostravě, Bratislavě nebo Košicích. Do brněnských trojčat by se najednou pohodlně vešly úplně celé Kupařovice na Brněnsku, kde žije aktuálně 302 obyvatel, a ještě by zůstalo pár míst volných.

VIDEO: Takhle zvoní tramvaje v Brně.