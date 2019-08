Brno plánuje na příští rok rekonstrukci prvního úseku ulice Veveří od křižovatky s Žerotínovým náměstím po Grohovu ulici. „První úsek od Žerotínova náměstí po Grohovu jsme se rozhodli opravit už příští rok v termínu od dubna do června. Uděláme tam koleje a povrch,“ řekl radní Petr Kratochvíl.

Práce se nedotknou sítí pod povrchem, což je v plánu až u druhé etapy od Grohovy po Konečného náměstí.

„Komunikace je v tak hrozném stavu ve spodním úseku, že i dopravní podnik sám říká, že ta silnice dva roky nevydrží. My na to musíme reagovat, je to jedna z posledních hlavních pilířových páteřních komunikací, která vede do centra města a není opravená,“ dodal Kratochvíl.

50 milionů není konečná cena

První úsek vyjde na desítky milionů. „Cena rekonstrukce tramvajové trati v první etapě se odhaduje na 50 milionů korun. K této částce pak přibudou i náklady na následné úpravy komunikace. V této chvíli ale nejsou vyčíslené,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Město bude naví připravovat druhou etapu rekonstrukce Veveří, která bude zahrnovat i práce na sítích pod povrchem a úpravu parkovacích míst a zeleně.

