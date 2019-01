Zpět

S výraznými komplikacemi si budou muset letos poradit řidiči v Ostravě i celém Moravskoslezském kraji. Investovat se bude do krajských i státních silnic, celkem by to mělo být přes 1,8 miliardy korun. Peklo čeká hlavně na lidi mířící autem do Poruby. Čtyřicet tisíc aut denně bude muset prokličkovat uzavírkou.