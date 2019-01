Letům z Prahy do Ostravy po 83 letech odzvonilo. ČSA nemají vhodná letadla

České aerolinie (ČSA) v pátek naposledy vypravily své pravidelné linky z Prahy do Ostravy. Důvodem zrušení je podle dopravce nedostatek vhodných letadel pro tyto lety. Pravidelné lety mezi Prahou a Ostravou jsou tak po 83 letech u konce. Poslední letadlo na lince přistálo na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku v pátek v 15:10, opačným směrem naposledy odstartovalo v 15:53. Letounem s kapacitou 46 míst přiletělo do Mošnova 16 cestujících, zpátky byl zaplněn z poloviny. Skončila i letecká linka Praha - Bratislava. Pokračovat tak bude pouze přímá linka Praha — Košice.

ČSA dosud na linkách využívaly tři pronajaté letouny ATR 42, kterých se však dopravce rozhodl zbavit a po skončení pronájmu je vrátí jejich majitelům. Větší stroje, které má dopravce ve své flotile, na linky nasazovat nechce. „Nasazovat na obě linky proudová letadla s větší kapacitou z flotily koncernu nedává totiž z ekonomického hlediska smysl. Ani jedna z linek nemá pro toto využití obchodní potenciál ani předpoklad dalšího růstu poptávky,“ uvedl mluvčí společnosti Daniel Šabík.

ČSA se podle něj budou zaměřovat na linky, které bude možné provozovat jednotnou flotilou letadel. Dopravce bude v příštích letech využívat letadla Boeing 737-800 patřící mateřské společnosti Smartwings.

„Chápu, že když nás tam letělo 16, tak to nemůže být moc ekonomicky udržitelné. Ale je to škoda,“ komentoval konec linky Ondřej Soukup z Prahy, pro kterého je létání velkým koníčkem. Loni absolvoval asi 50 letů, například na Havaj nebo do Japonska. Využil poslednímožnosti a let mezi Prahou a Ostravou dnes prožil v obou směrech.

„Jsem poměrně fanoušek do létání a je to poslední vnitrostátní linka, která vůbec v České republice je. Takže taková hezká příležitost zapít to,“ řekl Soukup. „Je to hlučné. Je to átéerko, takže tam nelze čekat žádný moc velký komfort nebo zábavu,“ hodnotil poslední let na lince, kterou České aerolinie (ČSA) provozovaly turbovrtulovými letadly ATR.

Panika v letadle ČSA: Cestující odhalil detaily evakuace, aerolinky původ potíží

Na lince do Ostravy dosud ČSA nabízely až čtyři lety týdně, o jednu frekvenci týdně méně pak měla linka do Bratislavy. Spoje po příletu do Bratislavy pokračovaly do Košic a zpět.

Spoje z Prahy do Bratislavy byly první pravidelnou linkou v historii ČSA, kterou uvedly do provozu po svém vzniku v roce 1923.

Letecká linka mezi Prahou a Ostravou byla provozována od roku 1935. Ukončení jejího provozu oznámily ČSA v prosinci. Podle náměstka moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucky (ODS) to pro krajské letiště představuje problém.

Ostravské letiště: Co s ním bude dál?

Kraj už ale jedná s několika společnostmi, které by od září měly spustit linku z Mošnova do jednoho nebo dvou evropských leteckých uzlů. „A tím myslím opravdový hub (letecký uzel), ne Prahu, ze které stejně musíte zas přestupovat. Pevně věřím, že během března dostanete informaci, kam a jak často se bude létat,“ řekl tento týden Unucka.

Letiště nyní jedná o smlouvě s leteckou společností Ryanair, která od roku 2016 provozuje linku z Mošnova do italského Bergama. Podle médií je linka v ohrožení, protože se na ni přestaly prodávat lety po 28. březnu. Krajská rada tento týden rozhodla o uzavření smlouvy o propagaci Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké společnosti Ryanair, čímž chce zvýšit počty Italů na této lince, jež je jinak naplněna zhruba z 85 procent.

Zrušení spojení mezi Prahou a Ostravou lidi naštvalo: Zavřete letiště úplně, vzkazují

„Letiště Ostrava má eminentní zájem na pokračování provozu leteckých linek společnosti Ryanair a v současné době hledá cestu, jak navázat na marketingovou strategii Moravskoslezského kraje na navýšení počtu zahraničních cestujících do Ostravy a zvýšení obsazenosti linek,“ uvedl tento týden obchodní ředitel společnosti Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský. Kateřina Pustějovská v pátek za letiště řekla, že ohledně linky do Bergama zatím nejsou žádné nové informace.

Z mošnovského letiště nyní kromě Bergama létá pravidelná linka už jen do Londýna. Jinak odtud odlétají hlavně sezonní charterové lety do turistických oblastí, především do Řecka, Bulharska a Egypta. Loni ostravské letiště odbavilo celkem 377.936 cestujících, což bylo nejvíc v historii letiště a o 53.820 lidí (16,6 procenta) více než v roce 2017.