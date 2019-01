Pasažér zemřel za letu: Cestující nechali s nebožtíkem dvě hodiny!

Letadlo společnosti Air New Zealand (ilustrační foto)

Let hrůzy mají za sebou pasažéři linky z Hongkongu do novozélandského Aucklandu. V pondělí kolem půl třetí ráno musel být jejich spoj odkloněn do australského Cairns kvůli náhlému úmrtí pasažéra na palubě. Jenže po přistání zůstali cestující s nebožtíkem uvězněni dlouhé dvě hodiny! K letadlu byly totiž přistaveny špatné schody a záchranáři dlouze bojovali, než se jim podařilo do stroje dostat.

Při pondělním letu z Hongkongu do Aucklandu zemřel na palubě letadla z neznámých příčin muž. Z tohoto důvodu musel stroj nouzově přistát na letišti ve městě Cairns v Austrálii. Po přistání nemohl pilot zajet s letadlem do terminálu, jelikož na letišti nebyl dostatek zaměstnanců, kteří by jej navigovali.

Místo toho požádal dopravit k letounu schody pro záchranáře, aby mohli vynést mrtvé tělo ven. Schody však byly příliš nízké a záchranáři se do dveří letadla museli pracně vyškrábat. „Měli k dispozici pouze malé schody naprosto nevhodné pro toto letadlo. Když na nich paramedici stáli, měli spodek dveří ve výšce hrudníku. Museli dovnitř vyšplhat. Trvalo to dvě hodiny,“ pověděl zdroj pro australský list Cairns Post.

Šokovaní pasažéři po celou dobu museli čekat na svých sedadlech. Nakonec se záchranářům podařilo tělo z letadla vynést ven a let mohl znovu pokračovat v cestě. Mluvčí letecké společnosti Air New Zealand následně oznámila: „Let musel být odkloněn z naléhavých zdravotnických důvodů. Kvůli zachování osobních údajů nebudeme poskytovat žádné další informace týkající se zmíněného pasažéra. Letadlo později pokračovalo v cestě a dorazilo do cíle s dvouhodinovým zpožděním.“