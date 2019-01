Topícího se řidiče tahali z ledové vody tátové od rodin: Nulová viditelnost, všude unikal olej a benzin, popisují osudové minuty

Čtyři otcové Petr Č., Ladislav M., Petr J. a Pavel S. byli na Silvestra krátce po poledni se svými rodinami na procházce u rybníka Harasov na Mělnicku. Ve stejnou chvíli spatřili vozidlo, které se blížilo od Lhotky. Nejelo nijak rychle, ale v zatáčce pokračovalo stále rovně. Náhle začalo prudce brzdit a narazilo do svodidel. Ta je vymrštila a auto dopadlo na střechu na hladinu rybníka asi 25m od břehu.

„Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Bylo mi jasné, že do té vody prostě půjdu. Nejsem sice žádný otužilec, ale věděl jsem, že to zvládnu. Ještě do října jsem se chodil koupat. Ale stejně mě překvapilo, jak ta voda byla studená,“ sdělil redaktorům iDnes jeden ze zachránců, Petr Č. Právě on, jeho známý Petr J. a ještě třetí muž se vrhli do rybníka na pomoc havarovanému vozu.

Ten přijel bílým vozem Volkswagen Passat s manželkou a dítětem. Do vody se vrhnul jako první. „Zastavil a chtěl skočit do vody oblečený. Zakřičel jsem na něj, ať se svlékne, tak si sundal aspoň bundu. U potopeného auta byl první a také byl z nás nejvíce iniciativní,“ popisoval Petr, který se v minulosti aktivně věnoval vodním sportům. Věděl, že kdyby zůstali oblečení, mohli by se sami utopit.

Vůz byl zabořený přední částí do dna asi 25m od břehu, obrácený podvozkem vzhůru. Zachránci se zprvu pokoušeli otevřít zavazadlový prostor, ale vozidlo bylo zamčené. Hlouběji se potopit nedokázali. Majitel Passatu doplaval pro sekeru, jíž měl v autě a s ní se pokusil rozbít okno. Pod vodou se mu však nedařilo pořádně se rozmáchnout. „Potom jsme usoudili, že rozbít okno, je nesmysl, protože by z auta mohl uniknout zbývající vzduch, pokud tam ještě byl,“ odůvodnil Petr.

„Navíc bychom museli do auta poslepu. Voda tam byla hrozně zakalená a viditelnost malá,“ popsal situaci Petr. „Posádka mohla být zaklíněná v pásech a to bychom nezvládli. Voda byla ještě k tomu strašně studená. Začaly nám tuhnout ruce a nohy a ztráceli jsme cit. Doplavat tam ještě šlo, ale nejhorší bylo pohybovat se okolo auta.“ Nakonec se dohodli, že bude nejlepší auto dotáhnout ke břehu.

Zbylí členové rodin, kteří přivolali záchrannou službu a celou akci organizovali ze břehu, zastavovali na pomoc ostatní vozidla, aby od nich sehnali dostatečný počet lan, jimiž auto ukotvili. Podařilo se jim vozidlo přitáhnout tak blízko ke břehu, že kola čouhala ven. V tu chvíli k nim dorazil první záchranný vůz a také policejní hlídka z Mšena.

Ani policistovi, který do vody skočil jako první, se nepodařilo dveře od auta otevřít. Sám se při tom zranil a museli jej ošetřit. Trojice zachránců se mezitím převlékla do suchých oděvů a dek, jež jim přichystala manželka majitele rybníka žijící hned vedle. Řidiče Passatu, který strávil ve vodě nejvíce času, museli záchranáři ošetřit kvůli podchlazení.

Na místo přijely další záchranné složky, které se daly do prozkoumávání okolí. „Vzhledem k předpokladu většího počtu osob v havarovaném vozidle, přiletěly na místo dva vrtulníky. Rovněž k zásahu dorazili i policejní a hasičští potápěči. Ti prohledávali dno rybníka, ale nikoho nenašli,“ uvedl člen hasičského sboru Petr Svoboda.

Vyproštění řidiče havarovaného vozu se povedlo teprve mělnickým hasičům. Tato akce trvala podle středočeské zdravotnické služby okolo 30 minut. Záchranáři ihned začali pětašedesátiletého muže resuscitovat. Následně jej letecky transportovali do nemocnice v Praze. Tam ovšem na následky zranění zemřel. Nyní je nařízena soudní pitva, která by měla odhalit příčinu nehody.