„Před třiceti lety bylo podobné počasí, dokonce ještě chladněji, sněžilo, přesto tisíce lidí demonstrovaly,“ vzpomíná starosta Brno-střed Vojtěch Mencl, který tehdy studoval architekturu. Tisíce nespokojených občanů demonstrovaly před věznicí tak dlouho, až bachaři vyhodili signatáře Charty 77 Cibulku rovnou mezi ně.

délka: 00:20 Video Petra Cibulku propustili z vězení díky řetězu rukou, Brňané jej po 30 letech zase utvořili. Markéta Malá

Kobližná jako trikolóra

Na významnou událost Brňané ani po třiceti letech nezapomněli a znovu prožili. Na krku jim visely svítící koule v národních barvách. „Řetěz rukou putoval z náměstí Svobody přes Kobližnou ulici, která byla speciálně nasvícená jako trikolóra,“ říká David Butula z Paměti národa.

Na Malinovském náměstí se konal závěrečný koncert oslav sametové revoluce v Brně. Vystoupili i Hana a Petr Ulrychovi „Toto datum máme vryté do paměti, ale 17. listopadem 1989 události neskončily, tehdy ještě nebylo jasné, jak to všechno dopadne,“ říká historik Michal Doležel.

Řetěz vedla primátorka

„Byla to působivá, emotivní akce. Už třicet let máme možnost žít v zemi, která je svobodná, a kde je mír. Přeji si, abychom i do budoucna mohli vychovávat naše děti v demokracii,“ řekla primátorka Markéta Vaňková.