Býk

Na klidné a pohodové dny můžete teď bohužel jen vzpomínat, a proto se rozhodnete pro samotářský víkend. Uděláte jen to potřebné a radši zmizíte. Pokud byste se vystavovali rodinnému kolektivu, semlely by vás hádky a trapné obviňování. Vydržte to!