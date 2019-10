Nafukovací bílá stavba s velkou černou kupolí vyrostla na šest dní na brněnském náměstí Svobody. Uvnitř se až do soboty bude každých 25 minut promítat 3D projekce kombinovaná s videomappingem, která má divákům přiblížit atmosféru totalitního Československa. Brňané jsou ale z další zvláštní stavby zděšeni a na sociálních sítích ji přirovnávají v narážce na falickou podobu orloje k dalšímu intimnímu vyobražení nejen mužských intimních partií...

„Bylo nám jasné, že při 30. výročí sametové revoluce musíme oslovit jak ty, kdo komunismus pamatují, tak hlavně ty, kdo jej nepoznali. Proto také připomínáme hlavně to, co sametové revoluci předcházelo,“ uvedl Lukáš Nádvorník ze společnosti Media Park, která projekt organizuje.

Autoři multimediální projekce se snažili zjednodušeně a pochopitelně přiblížit, jak se v totalitním Československu žilo. „Nemáme ambici ve 20 minutách vysvětlit všechno. Naším cílem je hlavně mladé lidi zaskočit, překvapit a dosáhnout toho, aby se po projekci ptali rodičů a prarodičů, zda se tohle opravdu dělo, jak se tady žilo,“ dodal Nádvorník.

Brňané z toho mají zase legraci

Jenže zaskočeni jsou samotní Brňané. Ti hned netypickou stavbu pořádně „zdrbli“. „Dcera se mě ráno ptala, jestli v tom budou mimozemšťani zkoumat lidi,“ psala jedna z obyvatelek jihomoravské metropole.

Nejčastěji ale stavba lidem připomíná část intimních partií či erotické pomůcky. »Nechytil ten šu*as nějakou chorobu a nenatekl…? «, »Já vím co to je, to je venušina kulička…«, hádají lidé na facebooku. Podle Brňanů si náměstí už další "ozdobu" nezaslouží.

Projekce je zdarma

Projekci doplňuje i několik informačních panelů, na kterých lidé kromě fotografií a popisků najdou také QR kódy. Umožní jim na chytrých telefonech nebo tabletech přehrát například video z procesu s Miladou Horákovou nebo dobovou reportáž z vojenské přehlídky na Letné.

Partnerem projektu Totalita je také město Brno, které jej podpořilo i finančně. Projekce je tak zdarma. „Bereme to jako zahájení akcí připomínajících 30 let od sametové revoluce,“ uvedla před prvním promítáním brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Projekce začínají každý den v 8.30 h, dopoledne jsou určené především pro školy, od 13.30 h už může přijít kdokoli bez nutnosti rezervace. Oficiální konec promítání je v 19 hodin, ale pořadatelé jsou připraveni otvírací dobu v případě potřeby prodloužit. Projekt Totalita zůstane na náměstí Svobody do sobotního večera. Dalšími zastávkami jsou Plzeň a Praha.

VIDEO: Klaus promluvil o skládání vlády: Netrpělivost je u nás trošičku dětinská, řekl na Národní třídě v roce 1989.